港股喘定與否 　能否企穩10天線成關鍵｜許繹彬

難捱的 「10月股災月」終於過去；總結10月，全球主要股票市場確實有出現調整，連一向強勢的道指也下調近1.2%，標普500指數跌幅則近2.2%；以科技股為主及近年一直被熱炒的納指，在當月的表現亦略為遜色，下跌較多，近3.5%。在亞洲方面，近年一向強勢的日經指數及台灣加權指數，調整幅度較大，整月跌幅超過或接近3.5%; 而今年全球股票市場表現最弱的代表-香港股票市場，在股災月下調近700點，約4%。港股已經連跌3個月。由8月初20000點附近下跌到10月最後一個交易日只能死守在17000點水平。相對於其他主要的股票市場，儘管今個月確實仍有下調，但道指現階段仍能在33000點以上，而日經則維持在30000點以上；用點數而論，道指及日經在股災月確實仍對投資者有所交待，而現階段只有17000點的港股，可謂不值一提。

儘管港股在10月份最後幾個交易日的成交有所增加，維持接近900億元左右，但走勢上仍然非常弱，持續受壓於10天線，介乎17200至17400點左右。每逢升抵此位置，沽盤便排山倒海地湧現，正當投資者略帶笑容盤點自己的持貨是否有升值之際，港股轉頭又再重回至17000點水平。最令人氣餒的是，若港股跟隨美股回調，投資者亦算心服口服；不過當道指好像早兩天合共上升近700點，重返33000點以上的水平，港股依然堅持我行我素，跟跌不跟升，連高開的機會也沒有；現階段仍在如此低殘的水平，實在難以理解。

筆者認為帶動道指反彈的主因，相信是因為美股的上落仍然受坊間消息所影響，即使以色列向巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發動地面攻勢，市場對戰爭蔓延至中東其他地區的憂慮逐漸紓緩，此消息令道指大升。另外，議息預期息口維持等已公開的消息，亦令美股企穏或反彈。但對港股來說，在持續低成交的環境下，港股投資者態度較為審慎或理智，認為此類市傳的消息有欠實在，只會令美股帶來波幅或粉飾作用；反觀投資者會著重中國國內的刺激經濟政策，因此現段A股的上升，可能遠比道指的上升為重要。

再者，為何港股只懂跟跌不跟升？是由於港股已持續三個月下趺，多隻重磅股相繼創下今年或6個月低位，根基已有一定的損耗；在弱勢下外圍市況有不利消息而下跌，港股只會跌得更殘；現階段唯有繼續靜心留意國內會否有新一輪的救市方案，令Ａ股回穩及人民幣匯率有所回升，從而帶動恒指能企穩10天線（約17234點），才有機會令港股喘定；否則，恐怕17000點只會出現久守必失格局。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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