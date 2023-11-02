中銀投資管理王兆宗指美債息倒掛擘闊　或降加息必要性

美國聯邦儲備局一如市場所料，將聯邦基金利率維持於 5.25%至5.50%區間。 議息會議聲明指美國第三季經濟加速增長，就業增速雖然放緩但仍然強勁，而且通脹仍處於較高水平。中銀香港投資管理總經理王兆宗指出，聯儲局主席鮑威爾於在記者會表示，目前並沒有考慮和討論減息，金融條件的變化可能會對政策產生影響，但現時未能判斷美債收益率上升 相當於加息多少。美聯儲將有條件花更多時間觀察目前利率水平對經濟和物價的影響，從而調整貨幣政策步伐，現時談論減息為時尚早。

王兆宗亦指出議息會議聲明上添加了「金融狀況」一詞，指出金融市場和信貸狀況同時收緊可能會對經濟、招聘和通脹造成壓力，但影響程度尚未確定，當局仍高度關注通脹風險，並將持續監測經濟因素對經濟前景的影響，致力將通脹率降至2%目標。如果出現影響實現目標的風險，當局會「適當」調整貨幣政策。

王兆宗又認為美債期限溢價正在發生變化。在供應方面，美國財政赤字高企、地緣政治的不穩定導致國防開支增加等原因，使財政部不得不增加國債發行量。與此同時，自 2022 年6月以來，聯儲局持續縮減資產負債表，加上日本央行調整殖利率控管（Yield Curve Control）政策，令美國國內及最大海外美債投資者的投資需求同時有所下降。 在供求因素疊加的情況下，自9月以來，美國2年/10年國債收益率利差已上升超過50點子，導致金融環境有所收緊，或降低再度加息的必要性。