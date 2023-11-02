港交所籌備開發零售基金平台　計劃未來數月確定設計及開發框架

香港交易所（0388）今天（2日）宣布正在籌備為香港零售基金開發一個綜合基金平台，以支持香港作為全球財富管理中心的發展。港交所目前正在評估綜合基金平台的營運模式和結構，並會繼續與政府、證監會和其他持份者就平台的開發密切合作，計劃在未來幾個月內確定平台的設計和開發框架。



港交所指出，這個開發中的平台，將涵蓋香港零售基金的整個分銷週期和價值鏈，有助於降低基金行業的准入門檻，便利市場參與者向客戶分銷基金產品。投資者亦能獲得更廣泛的產品選擇，豐富其投資組合並提高整體市場效率。該平台將涵蓋證監會認可的基金。

香港交易所新興業務和定息及貨幣業務主管蘇盈盈表示：「香港交易所致力進一步提升香港作為國際金融中心的吸引力和競爭力，為市場和投資者提供更豐富的選擇。建立這個新的零售基金綜合平台是香港交易所連接資本與機遇戰略的一部分，我們期望這個平台能夠有助拓寬香港的基金分銷網絡，讓投資者可以用更低的成本、從更廣泛的分銷渠道、選擇更豐富的基金產品。」

初期以B2B模式提供服務

港交所表示，基金平台初期將以「企業對企業」的模式提供服務，由三個主要部分組成：通訊中心 — 一個連接基金分銷生態系統中不同參與者（例如基金經理和分銷商）的集中網絡，以促成交易；業務平台 — 涵蓋認購贖回、支付結算以及各種可選的代理人服務等功能；資訊平台 — 幫助投資者獲得更豐富的資訊，提高基金投資選擇的透明度。

證監會料新平台為業界帶來新商機

證監會指出對為零售基金分銷設立綜合平台的計劃表示歡迎。此計劃乃政府在香港聯動金融科技惠及實體經濟的措施之一。

綜合基金平台將由港交所開發和營運，初期將會採取企業對企業的服務模式，並涵蓋香港證監會認可基金前到後端的分銷周期和價值鏈。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示：「預期新的綜合基金平台將會為業界帶來新商機，並會促進香港零售基金市場的參與度並使其更多元化，從而鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。」

她續指：「同樣重要的是，這個平台將能便利基金分銷和公眾取覽基金投資選擇的資料，並令產品選擇更加豐富，而產品透明度亦會增加。」

證監會感謝業界持份者及業界組織對此措施的支持，並將會與香港交易所及其他相關各方緊密合作以推出該平台。