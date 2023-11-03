友邦飆3%　領港股半日揚逾300點兼收復17500點｜持續更新

美國股市於周四（2日）抽升，三大指數均升逾1%，其中道指勁升逾500點。亞太區股市今日（3日）早段亦承接美股升勢，其中日股升近400點，更一度收復32000點。



【12:35】

港股半日勁升逾300點，並企穩17500點。其中醫藥股獲得投資者追捧，中生製藥（1177）半日升幅逾7%。

恒指中午收市報17586點，升356點，國指升109點，報6020點，科指升88點，報3901點，成交額為482億元。

除中生製藥外其他醫藥股亦上揚，藥明生物（2269）升1.8%，石藥（1093）升0.9%，翰森（3692）升1.8%。

車股今日同樣獲投資者追捧，比亞迪（1211）升3.2%，小鵬（9868）升4.1%，蔚來（9866）升5.8%，理想（2015）升1.9%。

金融股錄得升幅，滙豐（0005）升2.5%，友邦（1299）揚3.4%，中午收市報70.6元，港交所（0388）升2.7%。

科技股方面，阿里（9988）升1.8%，騰訊（0700）升3%，美團（3690）升1.5%。

【10:16】

港股升幅擴大並收復17500點，最新報17517點，升286點，國指升83點，報5994點，科指升63點，報3877點。

李寧（2331）升6.4%，為升幅最大藍籌，中生製藥（1177）升4.5%，報3.23元。

領展（0823）延續上日升勢，最新報39.3元，升2.7%。

【09:29】

恒指高開175點，報17405點，國指高開61點，報5972點，科指高開52點，報3865點。

今早已公布第3季營運數據的友邦（1299），高開1.3%，滙豐（0005）高開1%。

阿里（9988）高開1.7%。

手機設備股方面，舜宇（2382）高開2.5%，瑞聲（2018）平開。