德勤料港本財年赤字達1300億元　財政儲備降至7032億元

疫後復蘇速度較想像慢，本港財政或受壓，德勤預計，截至2024年3月底止，2023/24財政年度錄得赤字1,300億元，原先政府預計赤字為544億元。財政儲備料由2023年3月底8,348億元，降至2024年3月底的7,032億元。



德勤表示，赤字增加主因賣地收入較低，但展望下半財年，仍有赤柱及金鐘地皮待推，赤字情況仍需觀察視乎後市賣地收入。此外，「減辣」會推動稅收，期內利息及薪俸稅收料微增，發債收益增加，以及支出減少。

德勤建議政府全面檢討稅務優惠及寬減措施。（視覺中國）

料港下財年赤字達1316億元

至於下財年，德勤估計2024/25年度赤字或高達1,316億元。對於2024/25年度香港《財政預算案》，德勤提出初步建議，包括全面檢討稅務優惠及寬減措施，提升香港競爭力；鞏固香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位；為綠色投資營造更具吸引力的營商環境。

德勤建議，引入新稅務優惠措施以推廣香港成為區域商業樞紐，在香港設立並具有經濟實質的地區總部稅率減半至8.25%；調低在港設立並具有經濟實質的環球貿易公司的税率，税率减半至8.25%。同時，建議債券基金及單一家族辦公室投資債券市場的稅務優惠；養老基金和捐赠基金的稅收確定性；單一家族辦公室和資本投資者入境計劃。