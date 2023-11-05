APEC「習拜會」有升市借口？　環球息口見頂信住一兩成先｜鄭昆侖

中東的地緣緊張局勢仍持續、市場又忽然在「唱」美國息口已經見頂，但是的WTI期油價格不升反跌，跌穿每桶81美元水平（亦低於10月9日的86美元水平）。存在有利的表面証供、而且現有很多投資者重倉持有石油股，但是油價仍然上升乏力。這個才是一個利淡訊號。

港府「減半辣」之後，本地樓市似乎未能扭轉弱勢。上週太古城就出現了接近2018年上車盤價位的成交案例。所涉單位是中層兩房，實用面積583方呎。原業主於今年9月放售，最終以650萬港元成交。成交呎價僅11,149港元，較市價低兩成，亦低於屯門NOVO LAND 2A期的平均呎價13,288港元。

上週（10月29日）筆者指出減辣招或能帶動成交量，惟港樓租金回報率仍太低。在10月30日，特首李家超接受傳媒專訪時指出，《施政報告》提出樓市減辣旨在推動市場的流動性，強調樓價仍要由市場決定。預期港府會大力托樓價的各方人仕，似乎想多了。

美國聯儲局近日公佈11月議息結果，一如市場預期維持息口不變。（Getty Images）

APEC峰會的「習拜會」有故仔？古惑的股市會否反低潮反彈到年底？

美國聯儲局近日公佈11月議息結果，一如市場預期維持息口不變（5.25至5.50厘水平）。聯儲局主席鮑威爾指出食物、房屋、交通等項目仍然會導致通脹難以降至2%的目標水平。這暗示就算不再加息，亦不等同會在可見將來大幅減息。

無論如何，市場忽然散佈一個「美息已見頂」的諗法。10月31日至11月3日期間，美國10年期國債息率由4.93厘跌至4.58厘水平。債息一降自然會鼓勵資金買入股票。

對於港股市場，息口敏感兼且已從2019年回落了很多的本地地產股、本地收租股、REITs、公用股在過去一週反彈不俗。過去一週，領展（0823）上升9.9%至39.7港元。電能（0006）也上升5.3%至39.85港元。

類似的收息股上升勢頭，也出現在其他市場，包括美國的電訊股、英國的公用股以及環球REITs。不少相關資產的息率水平達6至8厘水平。

除了息口展望因素之外，在11月15日至17日期間舉行的APEC峰會內的「習拜會」，隨時有故仔。近期中美兩國似乎有意無意地釋出「比較上友好」的訊息，似乎就是為了兩國領導人會面前「搭靚個戲棚」。老老實實，這個中期因素比較上有說服力。在地緣政局、貿易、半導體零件、環保等方面會否存在中期協議？在開會之前，筆者就信住會出現一系列的協議，不論秘密協議與否。

生成式AI發展亦令Microsoft的股價升至352.8美元。 (REUTERS)

在2023年1月22日（兔年開局），筆者當時指出這一隻「古惑」的兔仔會有多個洞穴藏身, 因此投資亦宜分散多處。不只是行業上的分散, 也適宜作出地域上的分散。恒生指數在2023年1月20日的22,044點，一直反覆向下, 跌至11月3日的17,664點水平。全副身家（再加一屁債）去買樓的做法，就是沒有分散投資，似乎沒有運行。

2023年1月22日，當日筆者指出Microsoft （MSFT）已從330美元跌至246美元，可以開始進行留意。到2023年10月3日，生成式AI發展亦令Microsoft的股價升至352.8美元。這亦引證了地域上以及行業上分散的重要性。

至於這一隻「古惑兔」，玩殘好友之後隨時會走去搞淡友。所以不排除股市會借一些利好因素又挾升一兩個月。總而言之，沒有Easy Money給你去賺。

環球息口是否真的見了頂？還是信住一兩成聽下先

至於環球息口是否真的見了頂？對於中短線炒家來說，是有必須「迫自己信晒」。只不過，如果閣下是長線投資者，那麼最好都是「先信住一兩成，再睇下點玩法」。

今年3至5月份，市場當時講到聯儲局一定會在9月份開始大幅減息（當時美國10年期國債息率跌至3.3至3.7厘水平）。結果是，到11月初，美國息口水平仍是在5.25至5.50厘水平。就算是中線而言，債券市場以及債券基金經理也可以「估錯邊」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。