內地股市高收　深成重上萬點大關　港股最新升近300點｜持續更新

美股三大指數於上周五（3日）高收，其中道指勁升222點或0.7%，重上34000點，反映科技股走勢的納指，升幅更達1.38%。亞太區股市今日（6日）早段高開，當中日股勁升逾700點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.75%，現貨金則輕微回落。

另一方面美國股市從今日起改為冬令時間，即當地開市時間會改為香港時間晚上10時30分。



【15:05】

內地股市高收，上證收市報3058點，升27點，深成收市報10071點，升217點，滬深300指數收市報3632點，升48點，創業板指數收市報2032點，升64點。

港股方面，恒指最新報17957點，升293點。

【13:55】

港股升幅於午後維持逾200點，恒指最新報17932點，升268點，國指升110點，報6163點，科指升141點，報4079點。

7隻藍籌股升幅逾半成，包括美團（3690）﹑龍湖（0960）﹑金沙（1928）等。

【12:16】

港股今早曾升逾300點之餘，更一度重上18000點大關，半日收市時未能守在此關口之上。

恒指收市報17962點，升298點，國指升119點，報6171點，科指升146點，報4084點，成交額為664.4億元。

內房股成為投資者追捧對象，恒大（3333）升14.3%，龍湖（0960）升6.2%，合景泰富（1813）升8.1%，碧桂園（2007）升8.5%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升5.8%，恒大物業（6666）升3.7%，保利物業（6049）升3.8%，華潤萬象（1209）升3.9%。

科技股亦獲投資者追捧，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）升2.8%，美團（3690）升5.4%。

金融股上揚，滙豐（0005）升0.6%，渣打（2888）升0.5%，港交所（0388）升2.3%。

汽車股抽高，比亞迪（1211）升3%，蔚來（9866）升7.7%，理想汽車（2015）升10.7%。

【11:03】

港股升穿18000點，最新報18009點，升345點。

醫藥股藥明生物（2269）升6.4%，中生製藥（1177）升6.3%。

手機設備股舜宇（2382）升6.2%。

內房股上揚，萬科（2202）升8.6%。

【10:10】

港股升幅擴大，並正在挑戰18000點大關。

恒指最新報17984點，升320點，國指最新報6178點，升126點，科指最新報4092點，升154點。

新能源汽車股方面，小鵬（9868）升6.5%，蔚來（9866）升7%，理想汽車（2015）飆8.9%。

【09:28】

恒指最新報17913點，高開249點，國指最新報6150點，高開97點，科指最新報4025點，高開88點。

阿里（9988）最新報84.3元，高開1.8%，美團（3690）最新報114.3元，高開3%，騰訊（0700）高開2.4%。

滙豐（0005）高開0.7%，渣打（2888）平開，港交所（0388）高開2.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）最新報247元，高開2.5%。

消費股方面，海底搾（6862）高開0.5%。