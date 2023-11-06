恒指收復萬八點關　醫藥股炒上　藥明生物飆逾6%｜持續更新

美股三大指數於上周五（3日）高收，其中道指勁升222點或0.7%，重上34000點，反映科技股走勢的納指，升幅更達1.38%。亞太區股市今日（6日）早段高開，當中日股勁升逾700點。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油升0.75%，現貨金則輕微回落。

另一方面美國股市從今日起改為冬令時間，即當地開市時間會改為香港時間晚上10時30分。



【11:03】

港股升穿18000點，最新報18009點，升345點。

醫藥股藥明生物（2269）升6.4%，中生製藥（1177）升6.3%。

手機設備股舜宇（2382）升6.2%。

內房股上揚，萬科（2202）升8.6%。

【10:10】

港股升幅擴大，並正在挑戰18000點大關。

恒指最新報17984點，升320點，國指最新報6178點，升126點，科指最新報4092點，升154點。

新能源汽車股方面，小鵬（9868）升6.5%，蔚來（9866）升7%，理想汽車（2015）飆8.9%。

【09:28】

恒指最新報17913點，高開249點，國指最新報6150點，高開97點，科指最新報4025點，高開88點。

阿里（9988）最新報84.3元，高開1.8%，美團（3690）最新報114.3元，高開3%，騰訊（0700）高開2.4%。

滙豐（0005）高開0.7%，渣打（2888）平開，港交所（0388）高開2.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）最新報247元，高開2.5%。

消費股方面，海底搾（6862）高開0.5%。