大中華區首家KidZania聯乘滙豐等30個品牌　落戶新世界11 SKIES

新世界（0017）旗下﹑位於香港國際機場航天城的11 SKIES，娛樂部分將於2024年中分階段試運，首階段聚焦於親子元素，其中為大中華區首間KidZania趣志家兒童職業體驗樂園，將於11 SKIES登場。



KidZania Hong Kong將與近30個國際及本地知名品牌合作，推出一系列具真實感、香港獨有的職業體驗。設於11 SKIES 的KidZania Hong Kong樓高三層，是名副其實的「小城市的縮影」，小朋友可投身近50個職業體驗，從小建立理財、環境保護、健康與衛生等認知。

為營造逼真的工作體驗， KidZania Hong Kong 今次聯同近 30 個國際及本地品牌，當中包括：

• 金融保險、電訊科技：富通保險、香港電訊、香港上海滙豐銀行；

• 廣播及串流媒體：HOY、MOOV；

• 家庭電器及科技產品：OTO、Panasonic；

• 醫養健康：美贊臣、現代牙科集團、位元堂；

• 個人護理及家居清潔：滴露、萬潔靈、Merries、維達；

• 食品及餐飲：奇華餅家、必勝客；

• 出行及旅遊：國泰、帝盛酒店集團；

• 零售及時尚：周生生、SKECHERS、SPARKLE by Karen Chan；

• 生活綜合服務：快圖美、大眾安全集團、順豐速運（香港）有限公司、Shell、通利琴行等。

涵蓋理財、環境保護、科技、健康與衛生、零售等範疇，比小朋盡情投身近50個職業體驗。