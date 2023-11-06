滙豐上半年全面理財額逾百萬美元新客增逾倍　明年續增聘人手

滙豐推出針對高端客戶「滙豐卓越理財尊尚」服務，由12月11日起接替「滙豐尚玉」，兩者均為全面理財總值不少於100萬美元（780萬港元）客戶而設，前者並有較後者加入新元素。



滙豐香港區財富管理及個人銀行業務主管伍楊玉如表示，上半年香港客戶群中，全面理財總值達100萬美元以上的全新個人客戶數量按年增逾1倍。該階層當中九成均有使用滙豐的財富管理服務。

伍楊玉如指出，上半年滙豐全面理財總值達100萬美元以上的全新個人客戶數量，按年增逾1倍。（梁鵬威攝）

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，對於下半年香港全面理財總值達100萬美元以上的全新個人客戶數量按年增長，持樂觀態度。目前客源包括內地及本港客戶，疫情開關以來過往壓抑的需求得以釋放。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）表示，在目前市況波動而中港股市交投低迷時，客戶更傾向於多元化投資，高息環境除了吸引資金做定期存款外，債券及債券基金、結構性產品及中港以外投資，包括日本市場，均有吸引資金投入。

許長虹表示，滙豐零售銀行業務將繼續增聘人手，今年全年前線員工數目料按年有20%增幅，客戶經理數目料有70%增幅。明年也將繼續增聘。他指出，希望吸納不單是曾有銀行工作經驗的服務人才，會進行相關培訓，也會考慮聘請大灣區人才或者來港專才等。