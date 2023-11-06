香港資本市場專業人員協會　促解決GEM上市高成本及不確性問題

聯交所就改革GEM（創業板）的市場諮詢將於本周一（6日）截止，由主力協助中小企上市及提供企業融資服務的金融從業員、會計師及律師組成的香港資本市場專業人員協會（HKCMP）發表意見。



香港資本市場專業人員協會主席葉天賜表示，「過往只要盈利及現金流達標的公司，我都有信心幫它們上市，但現在卻不敢說」。他補充，因今次諮詢未能解決GEM上市高成本、不確定性及冗長審批程序等問題，導致許多潛在上市申請人不敢在GEM上市。

葉天賜（圖左）指出，今次諮詢未能解決GEM上市高成本、不確定性及冗長審批程序等問題。（夏家朗攝）

應下調現金流要求

此外，考慮到新冠疫情對經濟的影響，新的替代資格測試可能促使上市申請人花費至少2億元的重大營運支出，因而導致在上市前兩個財政年度中產生至少1億元的巨大虧損，這可能令申請人卻步。

該會建議，全面重新評現有之估經營現金流上市要求，可將合理的利潤要求測試，納入替代資格標準，這可讓具有合理盈利能力水平，但未能達到現行的營運現金流或收入要求的中小企業申請上市。該會認為諮詢文件強調對科技及科研公司的支持十分正確，但建議它擴展至科技及科研公司以外的領域，令各行各業都能上市。

李華倫（圖右）指出，GEM需要透明、精簡、有效率且有明確時限的審查流程。（夏家朗攝）

籲進行更全面改革

香港資本市場專業人員協會副主席李華倫指出，GEM需要透明、精簡、有效率且有明確時限的審查流程，「有個客做珠寶生意，但被聯交所質疑盈利率出奇地高，最終各方面達標都無法成功上市。」他建議，聯交所應在審批過程中排除主觀批判。

HKCMP亦建議，聯交所應採取更全面的改革措施，解決中小企業在創業板上市面對的重大障礙，包括重新評估收購限制以及旨在阻斷逆向收購和現金公司等措施。