碧桂園服務擬斥1.58億元增持合富輝煌至38.1%　按例提全購

碧桂園服務（6098）與合富輝煌（0733）訂立戰略合作協議，碧服以1.15億元向扶偉聰旗下公司收購合富輝煌7,164萬股，該批股份佔合富輝煌10.63%股權，即每股作價1.61元，較周一（6日）收市價0.93元有73.12%溢價。同時碧服以1.61元向合富輝煌認購2,696.6萬股新股，涉資4,341.53萬元。兩筆交易合共涉及資金1.58億元。



完成兩筆交易後，碧服在合富輝煌持股增至38.1%，成為對方最大股東。扶偉聰家族及關連人士在合富輝煌的持股，則由原來的42.42%降至大約為30.57%。

由於碧服在兩宗交易完成，在合富輝煌持股將超過全面收購觸發點，因此須按例向對方股東作全面收購。

雙方指，透過今次戰略合作，碧服與合富輝煌將於房地產代理服務領域整合各自競爭優勢及共享線上渠道及線下資源，構建業務協同效應。透過認購股份增持合富輝煌股權以持續支持合富輝煌業務務發展，實現碧服之戰略願景及目標。合富輝煌則認為，碧桂園擬支持其開發綜合交易平台，預計將增加合富輝煌的服務內容並擴大客戶範圍，從而為合富輝煌帶來更多業務機會及商機。