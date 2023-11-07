港股半日跌270點 李寧瀉近6% 滙豐逆市揚｜持續更新
美股於周一（6日）反覆高收，其中道指升34點。不過亞太區股市今日（7日）早段未有隨美股升勢，其中日股跌逾200點。
【12:56】
港股半日低收，跌270點，其中內需及消費股成為投資者沽貨對象。
恒指中午收市報17696點，跌270點，國指跌98點，報6084點，科指跌57點，報4040點，成交額為456億元。
消費股向下，海底撈（6862）跌2.2%，李寧（2331）跌5.8%，安踏（2020）跌2.8%，潤啤（0291）跌3.8%，百威（1876）跌1.9%。
內房股亦下跌，碧桂園（2007）跌1.3%，萬科（2202）跌0.7%，龍湖（0960）跌2.5%，雅居樂（3383）跌2.4%，恒大（3333）跌6%。
物管股方面，碧桂園服務（6098）跌3.5%，世茂服務（0873）跌1.5%，恒大物業（6666）逆市升6.7%。
汽車股方面，比亞迪（1211）跌0.5%，小鵬（9868）跌1.7%，蔚來（9866）跌5.2%。
科技股方面，阿里（9988）跌2.2%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌1.5%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，港交所（0388）跌1.3%。
【10:33】
港股跌幅擴大至逾200點，最新報17763點，跌203點，國指跌70點，報6111點，科指跌37點，報4061點。
大和將平保（2318）目標價降至35元，評級調低至「沽售」，拖累該內險股跌3.9%，國壽（2628）跌2.5%。
【10:09】
港股維持逾百點跌幅，恒指最新報17796點，跌170點，國指最新報6123點，科指跌31點，報4066點。
零售及消費股下跌，李寧（2331）跌4.9%，申洲（2313）跌4.8%。
收租股方面，九龍倉置業（1997）跌4%，將於周三公布中期業績的領展（0823）跌3.5%。
【09:28】
恒指低開116點，最新報17850點，國指低開50點，報6131點，科指低開45點，報4052點。
阿里（9988）低開0.5%，美團（3690）低開0.8%。
滙豐（0005）高開0.5%。
銀娛（0027）平開。