致同︰港長期停牌公司數目降2成　遭指控涉欺詐個案比例倍增至3成

致同（香港）會計師事務所針對香港上市公司面對欺詐指控及停牌的研究結果顯示，本港長期停牌公司數目有下降趨勢，但今年上市公司被監管機構指控欺詐的個案比例由去年的15%大增逾一倍至今年的31%。



報告顯示，截至今年8月底止一年，本港停牌逾3個月的上市公司按年下跌約兩成至100間，較去年的123間及前年的112間有所減少。另外，今年復牌公司數目按年上升77%至55間。致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示，主要原因是更多上市公司能參考以往案例，達到復牌條件，審計師亦作出改進，預計此趨勢會持續，明年復牌公司數目能達到100間，停牌公司數目持平或下跌。

至於深受停牌困擾的內房，湯飈預計，內房問題持續至明年上半年，與內房有關的行業亦受到挑戰，或出現融資困難，料將會有不少公司會因無法出業績而停牌。

本港長期停牌公司數目有下降趨勢，但今年上市公司被監管機構指控欺詐的個案比例由去年的15%大增逾一倍至今年的31%。（資料圖片）

被指涉欺詐個案增與打擊唱高散貨有關

不過，湯飈指，今年上市公司被監管機構指控欺詐的個案比例由去年的15%大增逾一倍至今年的31%，有關公司亦多為市值少於10億元的小型上市公司，估計監管機構近年大力打擊「唱高散貨」騙局是其中一個主要因素，監管機構對上市公司的關注點包括董事行為不當 、挪用資產及資産負債表外的爭議。

報告同時顯示，今年被核數師指控欺詐的個案比例由去年的58%大幅下跌至37%，但核數師的挑戰仍是公司停牌的最主要觸發點，比例高達56%。湯飈指出，核數師今年最為關注的問題是交易的商業理據，包括收購合同、買賣固定資產、支付按金及減值等等。

在其他持份者揭露公司欺詐的個案方面，被股東或管理層指控公司欺詐的個案今年佔27%，按年上升6個百分點，而由股東或管理層觸發停牌的個案比例更大幅上升14個百分點至35%，其主要關注點為董事行為不當及未披露交易，當中多涉及告密者的線索。

會計及財務匯報局最近亦促請上市公司的審計委員會考慮委任法證調查會計師，以解決管理層與核數師之間的分岐。