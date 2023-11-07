調查｜香港僱員實際薪酬今年增長1.8%　跑贏新加坡

香港終於有領域領先新加坡。ECA International（ECA）最新的「薪酬趨勢調查報告」結果顯示，香港僱員在2023年的實際薪酬增長（即名義薪酬增長減去通脹率）為1.8%，並預計2024年的實際薪酬增長為1.7%。在2023年，香港僱員薪酬名義上的增長為4%，並預計在2024將維持相同增幅。

相比下今年新加坡僱員實際薪酬錄得1.5%跌幅。



ECA International是全球領先顧問機構，通過資訊、軟件及專業知識協助企業管理在世界各地的人才派遣。ECA今年的「薪酬趨勢調查報告」以超過70個國家和地區的數據為依歸，為本地僱員分析現時及預期的薪酬增長。

與亞太地區及全球其他地區相比，香港僱員受惠於本地低於平均水平的通脹率，使明年的實際薪酬將持續地增長。儘管如此，在考慮到明年的通脹率預計達至2.3%，香港僱員的實際薪酬增長將為1.7%，仍然低於亞太地區的平均水平2.2%。

香港僱員實際薪酬增長高於新加坡

ECA International 亞洲區域總經理夏力信表示：「綜觀2023年，我們很高興香港的名義薪酬增長一如所料在今年反彈至疫情前的水平。儘管2023年香港的實際薪酬增長在亞太地區的排名居中，正正處於以百分比計算的中位數水平，但這增長仍遠高於新加坡，皆因新加坡僱員2023年的實際薪酬錄得1.5%的下降。」

夏力信表示：「大中華地區受惠於較全球其他地區低的通脹率，除香港外，預計區內大部分地區在2024年的實際薪酬增幅均位居全球前10名。預計台灣於2024年的通脹率將屬全亞太地區中最低，而中國大陸的通脹率將排名區內第三低。」