JUMPSTARTER 2023 Tech by the Harbour｜科技X藝術新體驗@尖沙咀

尖沙咀海濱即將化身科技與文化藝術的盛典嘉年華！適逢第六屆阿里巴巴創業者基金／滙豐JUMPSTARTER 2023環球創業總決賽於11月16至17日在香港文化中心海旁舉行，30強隊伍角逐各個殊榮，合共100萬港元現金獎。而JUMPSTARTER 2023亦聯合參賽隊伍、各界創科精英，精心準備了一系列Tech by the Harbour創科盛典活動，於11月8日至19日期間在尖沙咀海傍開放予公眾參與，包括《水・光・影》、《機械人巡遊》、《未來體驗館》及《創科論壇 引領未來》等嶄新體驗，讓大家可以親身投入科技X文化藝術的未來新世界，了解創科發展，邊打卡邊玩盡多個互動體驗，見證創科大趨勢！



抽象還原香港地標《水・光・影》

大家最熟悉的香港天際線、摩天大樓、維多利亞港將以抽象的方式呈現！由國際和本地創意團隊WOW和Way of Difference首次合作，攜手策劃的《水・光・影》藝術裝置，結合視覺藝術和尖端科技，於尖沙咀鐘樓亮相眼前。置身水、光、影互相交錯的空間之中，拍攝出充滿未來感的藝術相片，以另一種角度重新認識香港！

Art Tech Park《水・光・影》

日期︰11月8-19日

地點︰尖沙咀鐘樓

免費開放

來自未來的舞蹈《機械人巡遊》

提起創新科技，機械人當然不能缺席。不同種類的機械人，將在香港文化中心廣場上演機械人表演，以獨特舞蹈，展示未來的力量，相信會帶來不少精彩畫面，拍片與打卡一流，最適合一家大細到場欣賞。

Robotics by the Harbour《機械人巡遊》

日期︰11月7日

時間︰11am

地點︰滙豐總行大廈

日期︰11月8日

時間︰2:30pm

地點︰數碼港商場2樓

日期︰11月12日

時間︰4pm

地點︰如心廣場1期

日期︰11月17-18日

時間︰6pm

地點︰香港文化中心廣場

所有場次免費開放

率先玩VR版魷魚遊戲《未來體驗館》

走進《未來體驗館》，你可以欣賞到JUMPSTARTER 2023入圍隊伍及本港精選創新項目的科技展覽。登記入場的朋友更有機會試玩由阿里巴巴香港創業者基金投資初創，Sandbox VR推出的全球首創VR版《魷魚遊戲》體驗版，投入虛擬世界，體驗緊張刺激的韓國大熱影集生存遊戲！

Vision by the Harbour《未來體驗館》

日期︰11月8-19日

地點︰K11 MUSEA 6/F

立即登記︰https://ishk.infosalons.com.cn/reg/JUMPSTART23HK/Attendee_Harbour_EN/login

創科新靈感《創科論壇 引領未來》

《創科論壇 引領未來》雲集全球思想領袖、具遠見的企業家、科技愛好者及業界先驅，發表多場主題演講，為一眾有志向創科界發展的朋友提供未來發展方向與靈感，入場的朋友有機會與創科業界面精英面對面交流，加入主題演講和小組討論，記得把握這個難能可貴的機會，立即免費登記。

The Centre Stage《創科論壇 引領未來》

日期︰11月16-17日

地點︰香港文化中心

立即登記︰https://ishk.infosalons.com.cn/reg/JUMPSTART23HK/Attendee_Centre_EN/login

(資料及相片由客戶提供)