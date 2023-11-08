新能源車股溜後　理想汽車挫半成　閱文逆市漲逾4%｜持續更新

美股三大指數連升第7個交易日，其中反映科技股走勢的納指於周二（7日）升121點或0.9%，表現明顯優於道指及標準普爾指數。亞太區股市今日（8日）早段走勢未見突出，日本及韓國股市均輕微上落。商品市場方面，油價於亞洲交易時段早段續下跌，現貨金及紐約期金價格均上揚。



【09:38】

新能源汽車股表現疲弱，蔚來（9866）跌1.2%，理想汽車（2015）跌0.6%，小鵬（9866）跌5.6%，零跑（9863）跌0.7%。

港股跌幅略為擴大，恒指最新報17629點，跌41點，國指跌10點，報6076點，科指倒升，最新報4067點，升11點。

閱文（0772）曾高見31.2元，最新報31元，升4.4%。

【09:25】

恒指最新報17650點，低開19點，國指最新報6084點，低開2點，科指最新報4045點，低開10點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%，最新報83元，騰訊（0700）高開0.3%，美團（3690）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）低開1%。

領展（0823）將於今午公布截至今年9月底止中期業績，最新報37.7元，低開0.5%。