油價挫累及油股　中海油跌逾2%　港股午後轉跌｜持續更新

美股三大指數連升第7個交易日，其中反映科技股走勢的納指於周二（7日）升121點或0.9%，表現明顯優於道指及標準普爾指數。亞太區股市今日（8日）早段走勢未見突出，日本及韓國股市均輕微上落。商品市場方面，油價於亞洲交易時段早段續下跌，現貨金及紐約期金價格均上揚。



【13:50】

港股再度下跌，恒指最新報17607點，跌62點，國指跌27點，報6059點，科指跌21點，報4034點。

油股受累於油價下跌，中海油（0883）及中石油（0857）分別跌2.5%及2.4%。

聯想（0992）跌3.9%。

【12:34】

港股今早走勢反覆，半日升8點，報17678點，國指跌3點，報6083點，科指升6點，報4062點，成交額為448億元。

醫藥股今早表現強勁，藥明生物（2269）升4.8%，中生製藥（1177）升4.4%，翰森製藥（3692）升3.3%。

網上醫療股亦獲投資者追捧，京東健康（6618）升4.4%，阿里健康（0241）升2%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.9%，阿里（9988）跌0.3%，美團（3690）升0.2%，小米（1810）彈出，升2.5%，京東（9618）逆市跌0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，友邦（1299）跌0.6%。

【11:10】

港股升幅擴大，最新報17711點，升41點，國指升12點，報6099點，科指升20點，報4075點。

醫藥股上揚，藥明生物（2269）升4.4%，中生製藥（1177）升3.5%，翰森製藥（3690）升3%，石藥（1093）升2.3%。

騰訊（0700）升1.5%。

【10:08】

港股倒升，恒指最新報17671點，升1點，國指跌幅收窄至1點，最新報6085點，科指升7點，報4062點。

藥明生物（2269）升3%，中生製藥（1177）升1.2%。

內房股方面，龍湖（0960）升2.8%。

京東健康（9618）升2%，阿里健康（0241）升1%。

【09:38】

新能源汽車股表現疲弱，蔚來（9866）跌1.2%，理想汽車（2015）跌0.6%，小鵬（9866）跌5.6%，零跑（9863）跌0.7%。

港股跌幅略為擴大，恒指最新報17629點，跌41點，國指跌10點，報6076點，科指倒升，最新報4067點，升11點。

閱文（0772）曾高見31.2元，最新報31元，升4.4%。

【09:25】

恒指最新報17650點，低開19點，國指最新報6084點，低開2點，科指最新報4045點，低開10點。

科技股方面，阿里（9988）低開0.2%，最新報83元，騰訊（0700）高開0.3%，美團（3690）高開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%，港交所（0388）低開1%。

領展（0823）將於今午公布截至今年9月底止中期業績，最新報37.7元，低開0.5%。