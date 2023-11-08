上市公司被「電騙」！　一封電郵失近500萬　已報案FBI及港澳警方

上市公司也遇電騙！建鵬控股（1722）披露與機械收購事項有關的涉嫌欺詐事件，稱有假冒供應商的行騙者建議公司不再使用此前提供的付款方式，改以另一方式清償應付款項，最終導致公司遭騙517,000歐元，折合約432萬港元。



這家澳門成立的建築公司稱，已向澳門、香港警方，連同美國聯邦調查局（FBI）網絡欺詐科報案，公司發現涉嫌欺詐事件後，亦立即就集團的法律立場以及任何可向不法之徒採取的法律補救措施，徵詢法律顧問的意見，但公司一直無法收回上述付款。

管理層：個別事件 不會對營運造成重大影響

公司管理層在披露文件中稱，該涉嫌欺詐事件是一宗個別事件，重申有關財務損失不會對該公司日常營運造成任何重大影響。

據悉案發原因為，由於假供應商使用的電郵地址與供應商曾經使用的電郵地址相符，而假供應商似乎十分熟悉建鵬與供應商先前就機械收購事項進行的磋商的詳情，因此，建鵬的員工並無察覺假供應商設下的騙局。最終於今年10月初，公司向供應商查詢付款收據時，方得知並未完成付款，因而知曉受騙。

公司股價無受影響，現報0.086元，無升跌。