追星旅遊成風潮　調查指港人平均花費12000元旅行兼睇show

今年國際巨星Taylor Swift 和Beyoncé 的巡迴演唱會不但一票難求，受歡迎程度更帶動了旅遊及經濟。Expedia預計追星旅遊在2024年會繼續受到熱捧。



調查發現，全球近70%受訪者表示，他們比以往更願意到其他國家或城市觀看演唱會，而超過40%受訪者表示會以欣賞演唱會為由前往未去過的新地方，而門票價格可能是促成這種新趨勢的原因之一。30% 旅客表示因其他國家或地區的票價更便宜，所以願意到海外觀看演唱會。

與全球趨勢一致，高達80%的香港受訪者表示他們會到香港以外的地方觀看他們喜歡的歌手，16% 受訪者更表示願意越洋飛往亞洲以外的地方以一睹偶像風采。平均而言，香港人願意支付超過12,000元去旅行和觀看演出，而近20%的人更表示會花費20,000元或以上，冠絕全球。

今年國際巨星Taylor Swift 和Beyoncé 的巡迴演唱會帶動了旅遊及經濟。（IG@taylorswift）

台北成明年熱門旅遊地點第一位

此外，「替代」（Dupe）趨勢在TikTok上盛行，一般指價格更親民、可代替熱門產品的替代品。Expedia發現2024年替代目的地名單中所有城市的搜尋量均較去年大幅增加，首五大目的地的全球搜尋次數，均按年增加一倍以上。

當中台北 （首爾的替代目的地）按年搜尋次數按年上升2,786%，芭提雅 （曼谷的替代目的地）按年搜尋次數按年上升249%。