中行行長︰全球流動性供應現依賴少數貨幣　穩定性難保障

中國銀行(03988)行長劉金在2023金融街論壇年會「貨幣合作與國際貨幣體系多元化」平行論壇發言表示，隨着國際政治格局的演變，一些國家政策的調整正在深刻的影響國際貨幣體系。在流動性穩定性，公共產品屬性等各方面的矛盾日益突出。一是主要經濟體的貨幣政策頻繁調整，引發全球流動性巨大的變化，流動性的過剩和不足的狀況快速變換，當前全球流動性的供應主要依賴少數貨幣，穩定性難以得到保障。

他指出，目前人民幣跨境使用逐漸增加，使用便利度不斷提升，對促進全球經貿合作發揮積極作用，也在一定程度上，改善了國際貨幣體系運行的效率，對國際貨幣體系的變革，帶來積極的影響。

劉金指出，通過簽署雙邊貨幣互換協議，補充國際流動性、支持跨境貿易投資發展；人民幣幣值保持穩定，投資管道不斷豐富，國際吸引力日益突顯；人民幣國際化助力「一帶一路」建設、促進全球包容發展。

他稱，在人民銀行和多國央行的推動下，中國銀行2022年深入參與了「多邊央行數位貨幣橋」專案的試點。未來，隨着人民幣跨境使用基礎設施、建設不斷完善，數位貨幣橋等新興功能逐步開發落地，人民幣在跨境使用中的便利性將進一步提升。

中國銀行作為全球化程度最高的中資銀行，目前在境外64個國家地區設有分支機搆，是人民幣國際化業務的積極踐行者、參與者和推動者。中國銀行將繼續發揮專業優勢，不斷創新跨境人民幣的產品和服務，助力國際經貿和金融合作，為全球貨幣體系的變革增添一份力量。