港股半日跌278點　新能源車股下挫　賭股捱沽永利瀉12%｜持續更新

美國三大指數於周四（9日）低收，其中道指跌220點。亞太區股市今日（10日）早段下跌，其中日本股市跌逾200點。



【12:22】

港股今早低收，失守10天平均線（17458點）之餘，更一度跌穿17200點。中午收市報17232點，跌278點，國指跌115點，報5915點，科指跌118點，報3905點，成交額為396億元。

晶片股今早表現疲弱，中芯（0981）瀉6%，華虹半導體（1347）挫13.3%，復星張江（1349）平收。

科技股亦為投資者沽貨對象，阿里（9988）中午收市報79.85元，跌2.8%，美團（3690）跌3.8%，騰訊（0700）跌1.4%，小米（1810）跌0.6%。

汽車股同樣受壓，理想汽車（2015）跌5.9%，蔚來（9866）跌7.5%，小鵬（9868）跌5.6%，零跑（9863）跌2%，比亞迪（1211）跌1.6%。

濠賭股下挫，永利（1128）瀉12.3%，金沙（1928）跌4%，銀娛（0027）跌3.6%，澳博（0880）跌4.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌3.1%，碧桂園（2007）逆市升1.3%，恒大（3333）跌3.5%。

【10:38】

港股曾跌逾300點，險守17200點，最新報17224點，跌286點，國指跌117點，報5913點，科指跌111點，報3912點。

銀娛（0027）跌4.3%，金沙（1928）跌3.8%。

內房股向下，龍湖（0960）跌3.4%，恒大（3333）跌3.5%。

【09:46】

港股跌幅擴大，恒指最新報17250點，跌260點，國指跌98點，報5931點，科指跌90點，報3933點。

電動車股方面，理想汽車（2015）跌5.1%，蔚來（9866）瀉5.7%，小鵬（9868）跌3.9%，比亞迪（1211）跌2%。

平保（2318）跌2.4%。

【09:31】

恒指跌穿10天平均線（17458點）最新報17350點，低開160點，國指跌74點，報5955點，科指低開80點，報3944點。

科技股低收，阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開1.6%，小米（1810）低開1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，港交所（0388）低開1.4%。

電動車股方面，理想汽車（2015）低開6.2%，蔚來（9866）低開4.4%，小鵬（9868）低開3.4%。