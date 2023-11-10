港股險守17200點 內房股向下 龍湖及恒大跌逾3%｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國三大指數於周四（9日）低收，其中道指跌220點。亞太區股市今日（10日）早段下跌，其中日本股市跌逾200點。
【10:38】
港股曾跌逾300點，險守17200點，最新報17224點，跌286點，國指跌117點，報5913點，科指跌111點，報3912點。
銀娛（0027）跌4.3%，金沙（1928）跌3.8%。
內房股向下，龍湖（0960）跌3.4%，恒大（3333）跌3.5%。
【09:46】
港股跌幅擴大，恒指最新報17250點，跌260點，國指跌98點，報5931點，科指跌90點，報3933點。
電動車股方面，理想汽車（2015）跌5.1%，蔚來（9866）瀉5.7%，小鵬（9868）跌3.9%，比亞迪（1211）跌2%。
平保（2318）跌2.4%。
【09:31】
恒指跌穿10天平均線（17458點）最新報17350點，低開160點，國指跌74點，報5955點，科指低開80點，報3944點。
科技股低收，阿里（9988）低開1.5%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開1.6%，小米（1810）低開1.8%。
金融股方面，滙豐（0005）低開0.9%，港交所（0388）低開1.4%。
電動車股方面，理想汽車（2015）低開6.2%，蔚來（9866）低開4.4%，小鵬（9868）低開3.4%。