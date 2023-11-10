大劉劉鑾雄開記招　回應網上「遺囑風波」等傳聞｜持續更新

人稱大劉的華人置業（0127）前主席劉鑾雄，突然宣布於今日下午3時30分舉行記者會，就近日網絡上的文章作出回應。據了解，劉鑾雄將會於記者會上，回應一系列的網上文章，部分文章聲稱大劉出現「遺囑風波」，財產分配出現變化，以及涉及當年華人置業投資中國恒大（3333）債券後出現虧損後的影響。



【15:45】劉鑾雄現身記者會

【15:30】 約30名記者到場守候

記者會仍未開始，惟現場所見已經有至少約30名記者到場。至於枱面上則放了一個文件夾，入面有今次大劉將會回應文章的影印本。

今次涉及的網上文章有五篇，主要分兩大重點，第一是華置投資恒大股票及債券後，受累內地房地產市場轉差而出現虧損。文章形容大劉「被許家印坑掉了2百億」，又指「清倉恆大慘虧110億，危機關頭藝術品套現！ 」

投資恒大現虧損 曾私有化華人置業

翻查資料，華置曾於去年3月發盈警，透露涉及恒大的已變現虧損及未變現虧損約78.7億及30.5億元，合共109億元，惟之後未有再更新虧損的水平。另外，「甘比」陳凱韻亦曾於2021年斥資30億元認購，以配股價每股27.3元計入股恒大汽車 （0708），但恒大汽車股價最新已跌至0.46元。

在2021年底，劉鑾雄「出山」，以作價為每股4元有意私有化華人置業，最終被否決。

另一重點是涉及遺囑分配，有文章聲稱大劉會將所有財產轉贈予劉鳴煒，，更以「甘比被踢出局！ 」、「800億落空？」為題去猜測甘比的處境。不過翻查大劉上次見記者時的內容，當時稱「已經分身家」，