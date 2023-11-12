阿里巴巴︰淘寶天貓2023雙11狂歡季　GMV及訂單數均穫增長

阿里巴巴﹙9988﹚表示，旗下中國商業業務淘天集團第十五屆天貓雙11狂歡季（下稱「天貓雙11」）完滿結束。在天貓雙11全周期內，淘天集團的商品交易額（GMV）、訂單量及參與商家等指標，較去年同期相比均錄得按年正增長。

淘天集團首席執行官戴珊表示，淘天的穩健表現反映了集團用戶為先策略的成功，聚焦以價格力、多元化內容與人工智能驅動的技術，進一步優化消費者和商家體驗。品牌會員計劃在今年的雙11中繼續發揮關鍵作用，集團我們在支持商家培育可持續的長期消費者忠誠度和商機上的能力。

阿里表示，淘寶天貓2023雙11狂歡季有不少亮點。截至11月11日凌晨0時，402個品牌成交額突破1億元人民幣；38,000個品牌成交額同比增長超過100%。天貓雙11售賣期間，提拱15%折扣的直降會場「官方立減」錄得2.1億個商品訂單，而專供源頭工廠性價比產品的會場「天天低價」則錄得近9,000萬個商品訂單。

另外，內容策略帶來更多商機。截至11月11日凌晨0時，成交超過1億元人民幣的店播直播間達38個，佔成交破億直播間的逾60%。成交超過1,000萬元人民幣的店播直播間達451個。

同時，集團以更多人工智能（AI）應用優化客戶體驗。在天貓雙11籌備及活動期間，由AI驅動的商家工具累計調用量超過15億次。生成式AI應用「淘寶問問」自9月試運行以來，已有數百萬名淘寶app用戶試用，這一應用通過AI問答互動輔助消費者作出購物決策。

最後，阿里巴巴稱，淘寶天貓上的商家共計新增超過1億名新會員。