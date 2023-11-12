京東︰隻11成交額、訂單量及用戶數齊創新高

京東集團表示，截至11月11日晚23:59，2023年京東11.11成交額、訂單量、用戶數齊創新高，而京東采銷直播火爆出圈，京東采銷直播的總觀看人數已突破3.8億。「9.9元包郵」、「京東百億補貼」、「京東秒殺」為品牌和商家打造了一個又一個增量場，目前累計超過60個品牌銷售破10億元，近2,0000個品牌成交額同比增長超3倍，新商家成交單量環比增長超5倍。

集團稱，在今年的京東11.11，來自家電家居、3C數碼、日百生鮮、服飾美妝、汽車、工業等各大品類的京東采銷，就在工位旁邊的會議室裏搭起了簡易直播間，他們以最專業的視角、最直接的語言、最實惠的低價向消費者推介全球好貨。

此外，京東指，今年以來透過「春曉計劃」發布了一系列商家扶持舉措，有效帶動大量中小微商家入駐京東，京東11.11期間新注冊店鋪數量同比去年增長3.4倍，參加今年京東11.11的新老商家數量較去年同期增長超1.5倍。京東「春曉計劃」為新商家推出的「新店大禮包」在11.11期間總計為商家補貼超1億元費用。

另外，借力京東11.11，數以萬計的線上線下商家把更多的低價好物送給消費者。京東稱，旗下七鮮超市以及京東華冠超市均推出了擊穿底價活動，特別是民生商品如豬肉、牛肉和部分蔬菜更是同類商品「最低價」，帶動線下整體消費熱情提升。打通線上線下、訂單小時達的即時零售，以服務時效升級為京東11.11注入蓬勃動力。超40萬家線下實體門店入駐京東到家參與京東11.11中，門店數同比翻倍。超過2200個縣區市的消費者，體驗到了11.11訂單也能最快分鐘達的即時零售服務。11.11期間，京東小時達下單用戶數同比去年增長60%，使用家電家居「送裝一體小時達」服務用戶數環比上月增長80%。