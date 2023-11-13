港股轉跌52點　李寧及招行皆跌逾3%｜持續更新

美國三大指數於上周五（10日）高收，其中道指升近400點或1.2%，反映科技股走勢的納指，則升276點或2.1%。亞太區股市今日（13日）早段上揚，其中日股升逾百點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油及現貨金價均向下。



【11:23】

港股轉跌，恒指最新報17150點，跌52點，國指跌21點，報5879點，恒指最新報13點，報3906點。

李寧（2331）跌3.2%，報23.85元，招行（3968）跌3.1%，藥明生物（2269）跌2.6%。

【10:18】

港股維持數十點升幅，恒指最新報17247點，升43點，國指升11點，報5912點，科指升39點，報3932點。

聯想（0992）升4.1%，百度（9888）升3.1%，小米（1810）升1.9%，快手（1024）升1.6%。

【09:27】

恒指高開59點，報17263點，國指升25點，報5925點，科指升23點，報3915點。

阿里（9988）高開0.5%，股價重上80元關，京東（9618）高開0.8%，最新報99.8元，將於周三（15日）公布第3季業績的騰訊（0700）則低開0.2%。

金融股方面，港交所（0388）高開0.4%，滙豐（0005）高開0.7%。

內險股方面，平保（2318）低開0.3%