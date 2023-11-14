瑞銀料美聯儲最快明年3月減息　全年削275點子　遠超市場共識4倍

不少大行估計美聯儲去年開始掉頭減息，其中瑞銀「最激」，估計減息幅度達到275點子。瑞銀策略師預期，美國通脹持續下跌下，聯儲局最早明年3月起開始放寬貨幣政策，合共減息275點子，幾乎是市場定價的4倍。

瑞銀策略師Arend Kapteyn及Bhanu Baweja表示，通脹正常化迅速，到明年3月，儲局會注意到實際利率處於十分高的水平。因此，該行預期，聯邦基金利率將於2024年底回落至2.5%至2.75%，並於2025年初最終減至1.25%。這觀點是基於預期美國經濟將在第二季陷入衰退。

聯邦基金利率目前維持在介乎5.25厘至5.5厘之間。資本市場目前只預美聯儲明年七月起減息，合共幅度只有75點子。

為支持如此「激進」的減息預測，Arend Kapteyn及Bhanu Baweja指出，過去三十年的寬鬆週期中，十國集團（G10）的央行（不包括日本）傾向在15個月內將利率平均降低320個基點。兩人又稱，除日本外的每個央行走寬鬆路線時，都會較市場預期的多。

基於該行對儲局減息的路徑，相信將會削弱美元及10年期債息，Bhanu Baweja料，明年10年期債息將會跌至3.5%，因為美國國債的發行量仍然高企。

另外，瑞銀預期歐洲可以勉強避開衰退，因此有空間延後寬鬆政策。該行估計，儲局開始減息後，歐央行便會開始減息，或在明年6月起並累計減息75點子。