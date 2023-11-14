恒指轉勢跌45點 安踏挫逾4% 科指再次失守4000點｜持續更新
撰文：張偉倫
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美國股市於周一（13日）走勢個別，道指微升54點或0.2%，惟反映科技股走勢的納指則跌0.2%。亞太區股市方面，日股今日（14日）早段升159點，韓股則升逾1.3%。
【11:44】
港股轉跌，恒指最新報17381點，跌45點，國指跌29點，報5959點，科指跌32點，報3948點。
安踏（2020）跌4.1%，藥明生物（2269）跌3.2%。
【10:13】
港股早段走勢反覆，升幅大為收窄，最新報17427點，升不足1點，國指跌10點，報5978點，科指跌18點，報3962點。
美團（3690）跌2.1%，小米（1810）跌1.4%。
藥明生物（2269）跌1.6%。
恒安（1044）升4.2%，為表現最佳藍籌。
【09:29】
恒指最新報17495點，升68點，國指升25點，報6014點，科指最新報4004點，報23點。
阿里（9988）最新報80.25元，跌0.5%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）跌0.4%，至於今日公布第3季業績的京東（9618），低開0.4%。
金融股方面，滙豐（0005）最新報58.2元，高開0.8%，港交所（0388）升0.8%。
譚仔（2217）公布中期業績後獲追捧，高開3.8%。
電動車股面，小鵬（9868）高開1.6%。