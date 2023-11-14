體育股用品股悉數下挫 特步瀉逾16% 港股反覆全日跌29點
美國股市於周一（13日）走勢個別，道指微升54點或0.2%，惟反映科技股走勢的納指則跌0.2%。亞太區股市方面，日股今日（14日）早段升159點，韓股則升逾1.3%。
【17:12】
港股今日反覆低收，其中體育用品股受到較大壓力。恒指收市報17396點，跌29點，國指跌24點，報5964點，科指跌29點，報3951點，成交額約為768億元。
體育用品股今日成為投資者沽貨對象，安踏（2020）跌4.9%，李寧（2331）跌1.9%，特步（1368）瀉16.5%，361度（1361）跌2.4%。
科技股方面，阿里（9988）跌1.8%，騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）跌3%，小米（1810）跌2.2%，京東（9618）跌1.2%。
醫藥股方面，藥明生物（2269）跌2%，中生製藥（1177）平收，石藥（1093）跌0.6%。
物管股方面，華潤萬象（1209）跌1%，碧桂園服務（6098）升1.6%。
【15:16】
內地股市高收，上證收市報3056點，升9點，深成指數收市報10005點，升16點，滬深300指數收市報3582點，升2點，創業板收市報2004點，跌4點。
恒指最新報17443點，升17點，國指跌7點，報5981點，科指跌13點，報3967點。
【13:48】
港股午後維持數十點跌幅，恒指最新報17398點，跌27點，國指跌24點，報5964點，科指跌40點，報3940點。
安踏體育（2020）跌5%，特步（1368）瀉14.9%。
小米（1810）失守16元，最新報15.78元，跌2.7%。
【12:32】
港股早段走勢反覆，恒指中午收市報17408點，跌17點，國指最新報5968點，跌20點，科指最新報3951點，跌30點，成交額為430億元。
體育用品股表現疲弱，安踏（2020）挫4.3%，李寧（2331）跌1.9%，雙11銷售表現不及預期的特步（1368）瀉14.6%，361度（1361）跌4.3%，滔搏（6110）跌2.6%。
科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌0.9%，京東（9618）跌1.2%，美團（3690）跌2.5%，小米（1810）跌2.5%。
內房股方面，龍湖（0960）升1.2%，中海外（0688）升0.6%，潤地（1109）升1.1%。
物管股方面，華潤萬象（1209）跌1.2%，碧桂園服務（6098）升1%。
醫藥股方面，翰森製藥（3692）跌0.7%，中生製藥（1177）跌0.5%，石藥（1093）跌0.3%。
【11:44】
港股轉跌，恒指最新報17381點，跌45點，國指跌29點，報5959點，科指跌32點，報3948點。
安踏（2020）跌4.1%，藥明生物（2269）跌3.2%。
【10:13】
港股早段走勢反覆，升幅大為收窄，最新報17427點，升不足1點，國指跌10點，報5978點，科指跌18點，報3962點。
美團（3690）跌2.1%，小米（1810）跌1.4%。
藥明生物（2269）跌1.6%。
恒安（1044）升4.2%，為表現最佳藍籌。
【09:29】
恒指最新報17495點，升68點，國指升25點，報6014點，科指最新報4004點，報23點。
阿里（9988）最新報80.25元，跌0.5%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）跌0.4%，至於今日公布第3季業績的京東（9618），低開0.4%。
金融股方面，滙豐（0005）最新報58.2元，高開0.8%，港交所（0388）升0.8%。
譚仔（2217）公布中期業績後獲追捧，高開3.8%。
電動車股面，小鵬（9868）高開1.6%。