收租股當炒　領展重上40元　港股勁升逾500點｜持續更新

美國股市大幅攀升，其中道指升489點或1.4%，反映科技股走勢的納指升幅更達2.4%，並且重上14000點。亞太區股市於今日（15日）早段亦上揚，其中日本股市勁升逾600點，重上33300點，韓股升47點或2%。



匯市方面，美匯指數輕微上揚，最新報104.16，美元兌歐元﹑英鎊及日圓均略有升幅。商品市場方面，於亞洲交易時段油價及金價均變化不大。



【13:35】

港股升幅在午後擴大至逾500點，恒指最新報17922點，升525點，國指升171點，報6135點，科指升122點，報4073點。

收租股上揚，領展（0823）升5.7%，最新報40.95元，九倉置業（1997）升5.7%。

內房股亦獲追捧，龍湖（0960）升5.8%，中海外（0688）升4.3%。

【12:15】

港股半日勁升近500點，並迫近17900點，多隻藍籌股升幅逾半成。

恒指中午收市報17888點，升491點，國指升165點，報6130點，科指報4069點，升117點，成交額為643億元。

工業股上揚，創科（0669）升9%，申洲（2313）升3.2%。

汽車股亦獲得投資者追捧，比亞迪（1211）升2.6%，小鵬（9868）升6.1%，蔚來（9866）升4.9%，理想汽車（2015）升3.5%。

科技股方面，阿里（9988）及騰訊（0700）均升3.5%，美團（3690）升3%，小米（1810）升2.5%，京東（9618）升4.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升2.2%，港交所（0388）升1.9%。

內房股亦獲投資者追捧，碧桂園（2007）升5.4%，中海外（0688）升4.7%，潤地（1109）升3.8%，恒大（3333）升5.7%。

【10:56】

港股升幅曾擴大至逾500點，恒指最新報17867點，升470點，國指升153點，報6117點，科指升109點，報4061點。

目前有8隻藍籌股升幅逾半成，領展（0823）升5%，恒隆（0101）升6%，創科（0669）升9.5%。

【10:02】

港股維持約400點升幅，最新報17797點，升400點，科指升104點，報4055點，國指升130點，報6095點。

創科（0669）升9.1%，龍湖（0960）升5.8%，太古（0019）升1.8%。

【09:25】

港股今早大幅高開，恒指最新報17836點，升439點，國指升152點，報6116點，科指升127點，報4078點。

騰訊（0700）及京東（9618）均會在今日收市後公布第3季業績，京東最新報104.4元，高開4.9%，騰訊及另一科技股阿里（9988），均高開2.9%，小米（1810）高開2.3%，美團（3690）高開3.5%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.4%，港交所（0388）高開2.3%。

特步（1368）今早反彈，高開2.2%。

有傳內地計劃推出1萬億元人民幣「三大工程」建設，包括保障性住房﹑城中村改造等。內房股高開，碧桂園（2007）高開4.1%，恒大（3333）高開7.5%，雅居樂（3383）高開3.8%。