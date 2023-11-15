陳德霖︰圓幣錢包擬推港元穩定幣　冀監管框架推出前參與先導計劃

金管局前總裁陳德霖創辦的圓幣錢包科技宣布，擬發行港元穩定幣。陳德霖表示，金管局正就穩定幣監管框架進行諮詢，由於需要經過研究及起草等程序，而監管框架推出後也需要申請穩定幣發行，可能需時1至2年，希望中間空檔期，能夠參與先導計劃，測試場景應用，並給予金管局相關回應。

陳德霖表示，穩定幣為Web 3.0重要基建之一，國際共識為其需要受到監管。早前JPEX涉詐騙事件，反應越早監管，該類事件發生的機率變越低。

他指出，目前市面上流通的穩定幣逾九成均為美元穩定幣，故希望推出港元穩定幣填補市場空缺，可作為資產配置中的儲蓄用途，以及用於跨境支付場景。相較法定貨幣通過銀行匯款，用穩定幣跨境支付可不必經過銀行省去相關成本，並沒有時間限制。

圓幣錢包科技宣布發行港元穩定幣，陳德霖料需時一至兩年。﹙資料圖片﹚

陳德霖︰正就港元穩定幣業務進行準備相關工作

他透露，目前圓幣錢包科技正就港元穩定幣業務進行準備相關工作，包括與金管局商討，金管局正在考慮中，如先導計劃參與者的條件門欄如何制定，考量因素包括參與者背景、經驗及資源等。

在應用場景方面，圓幣錢包科技首席運營官劉宇表示，目前除了研究跨境支付外，也希望和全球持牌交易所合作，能夠讓其發行的港元穩定幣在這些交易所上市交易，進行全球流通。

陳德霖指出，作為穩定幣發行者，可將兌換得來的法定貨幣資產透過銀行存款等方式，選取利息收入，在支付場景中可收取相關手續費。