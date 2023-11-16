港股轉跌近200點　再失萬八點關　京東逆市揚逾4%｜持續更新

中美兩國元首於三藩市會面，美國股市於周三（15日）延續上日升勢，其中道指曾收復35000點，最終升163點或0.5%，納指升0.07%。亞太區股市今日（16日）未見明確方向，澳洲股市及日本股市於早段輕微回落。匯市方面，歐元及日圓兌美元上揚。商品市場方面，油價及金價於亞洲交易時段偏軟。



【09:50】

港股轉跌並再次失守萬八點關，恒指最新報17888點，跌190點，國指最新報6140點，跌64點，科指跌53點，報4072點。

中生製藥（1177）及中芯（0981）分別跌2.4%及2.2%。

京東（9618）升4.3%，為目前表現最佳藍籌。

【09:25】

恒指最新報18174點，高開95點，國指最新報6252點，高開48點，科指最新報4169點，高開43點。

騰訊（0700）上季經調整利潤勝預期，今早高開2.3%，重上330元。同樣已公布季績的京東（9618），今早開5.2%。至於今日（16日）收市後公布季績的阿里（9988），最新報84.2元，高開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）最新報60元，高開0.2%，港交所（0388）高開0.5%。

中信（0267）獲華融（2799）以溢價入股5%，中信最新報7.35元，高開1.7%，華融高開2.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）最新報66.5元，低開1.9%。