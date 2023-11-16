盡快加推刺激股票流通性政策　勿再「嘆慢板」｜許繹彬

港股在十一月開始，曾試過有衝上1,000億元成交的日子，指數更一度升至18000點以上的水平。當時的氣勢迎合了過千億元的大成交，對於港股持續低殘的情況，確實有如脫胎換骨之感，令投資者充滿憧憬，更預期此升勢會否如去年由十一月開始的反彈令港股重上升軌。可惜好境只能短暫維持，其後幾個交易日的成交額再度打回原形，再度不足800億元，在沒有成交的配合下，港股的走勢又再度回落。最諷刺的是，當道指重返34000點以上及納指直逼14000點之際，港股反而掉頭回落至17200點以下水平，只能持續於10天及20天線之間遊走，即17300至17500點之間徘徊，令投資者再次對前景失望。而更甚的是，國際投行摩根士丹利在本周初發出對明年港股預測不看好的言論後，令投資者對港股的前景變得更為迷茫及暗淡。

然而，港股昨日（15日）突然「鯉魚翻身」，除承接美股因美債息率及通賬稍為回落帶動道指納指急升外，亦靠著國內傳出萬億救樓市措施，及港府終通過萬眾期待的買賣股票印花稅方案的利好消息，港股才能於昨天突破10天，20天及50天線，急升682點，收市報18079點，成交高達近1,400億元，確實是近半年罕見。更值得欣喜的是昨日終升穿本月高位18037點；如成交能持續的話，形態上相信有力挑戰100天線，約在18300點。今次的反彈，是否又一次應驗「全世界睇淡必有反彈」效應，投資者請拭目之待。

多間大行唱淡港股前景

在本年快將完結時，各國際投行紛紛預測明年港股的前景，就算一向對港股喜歡雪中送炭，但今次全部均睇淡港股；其中摩根士丹利的報告指港股明年底會設目標為18500點，與現水平比較只有約500點的潛在升幅。而大摩認為恒指最好時的點數只能到21500點，最差時則只有11350點；而一直受國內經濟影響深遠的國企股份，國企指數明年底預測目標為6350點，較現水平亦只有200點左右的距離，明年最好則看7400點，而最壞則只有3800點。另一投行高盛，更將港股降至「減持」評級；報告一出，當然令投資者對未來的前景更是手足無措。但值得一提的是，面對中國內地持續受債務、通縮挑戰及人民幣匯價持續貶值下，一定會令內地經濟復甦力度受到重重限制；然而大摩反而對中國A股沒有好像對港股一樣看得那麼淡，認為國內政府會投放更多政策及措施振興經濟，亦會千方百計說服投資者重新投資國內資本市場，因而維持對中國股票市場「與大市同步」的評級。

筆者認為，港股在過去兩年持續唔爭氣的情況下，令國際投行的預測普遍看淡，相信亦是人之常情；但倘若如大摩所指，國內未來仍會持續出招，挽救疲弱的經濟，因而令人民幣匯率有所反彈，國內Ａ股市場則可能會被看高一線；若果此預測屬實，一向深受國內經濟及A股所影響的港股，相信亦會水漲船高。儘管如此，港股亦不應只倚賴國內政策來走出困景，香港實在要為自身問題著想；除減股票印花稅外，更應該要盡快乘勢落實更多刺激股票流通性的政策，勿再「嘆慢板」。

除此之外，中美關係的改善，相信亦能為中港股市帶來良好的反應。現期待國家主席習近平於本月14日在三藩市會面美國總統拜登時，倘若兩國元首能在會面時，商議出較正面及務實的改善兩國關係的方向，相信會進一步令僵持而久的中美貿易關係得以改善，而香港亦會因而受惠。回看港股，如成交持續高企，衝破18300點相信只是時間的問題；就昨日股市而言，股王騰訊（0700）及港交所（0388）的股價可謂並駕齊驅，相反另一隻龍頭份子股美團（3690）走勢仍見含蓄，不妨多加留意。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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