恒指中午跌近400點　阿里巴巴績後插逾一成｜持續更新

美企最新業績展望令市場失望，隔晚美股表現反覆，道指一度下挫超過170點，收市跌勢縮窄，標指與納指則回穩。



【12:00】港股中午收市跌近400點

恒生指數中午收市報17445點，跌387點；國企指數報5973點，跌143點。

其中阿里巴巴（9988）跌一成，報73.15元，跌8.2元。小米 （1810）升0.5%；友邦（1299）升0.1%．

網易（9999）升2.6%，已經為升幅最大藍籌。

【09:57】港股跌近300點

恒指跌288點，報17544點。科指跌1.65%，報3982點。

科技股普跌，阿里巴巴（9988）跌近8%，騰訊（0700）跌近2%，小米 （1810）升逾2%。美團（3690）跌近3%，據報該公司擬收購foodpanda東南亞業務。

聯想集團（0992）績後逆市升逾2%，報9.72元。

【09:20】港股低開248點

恒指低開248點，開報17584點，成交31億元。科指跌1.6%，報3983點。

阿里巴巴（9988）績後跌近8%，報75元，該股市第二季經調整淨利潤401.9億元人幣，宣布暫緩盒馬IPO及放棄完全分拆雲智能，另外其創辦人馬雨家族信託擬出售公司美股股份。

美團（3690）、快手（1024）跌超2%，嗶哩嗶哩（9626）跌近5%。