海港城迎復常後首個聖誕節　九置淩緣庭：料人流及生意額增20%

香港全面復常後即將迎來首個聖誕節，九龍倉置業（1997）旗下海港城戶外聖誕裝置於昨日（16日）正式開幕。九置執行董事淩緣庭在亮燈儀式上表示，今年是疫情過去後，社會復常的首個聖誕節，海港城今年加大聖誕節慶祝活動和消費推廣宣傳規模，預計今年聖誕期間人流及商場生意額按年上升兩成。



海港城此次推出以「Merry Spacemas 聖誕太空熊遇記」為主題的聖誕裝置，靠海的室內特訓區更設有4個打卡位，讓市民欣賞及拍照留念。淩緣庭指出，12月31日晚上將舉行除夕夜煙花倒數活動，故此在12月22至31日期間，海港城亦與商戶配合延長營業時間至晚上11時，刺激市民及旅客的節日消費意欲，預計今年聖誕期間人流及商場生意額按年上升兩成。

淩緣庭料海港城人流及生意額均增20%。

淩緣庭：海港城前三季表現良好

被問到會否擔心港人節日期間外遊，淩緣庭坦言，聖誕節多人外遊是正常現象，相信出遊前後有仍會有消費需求，不擔心影響商場表現。

她還指出，海港城前三季表現良好，廣東道17個鋪位全部由國際知名品牌承租，超高端品牌銷售已較疫情前高出雙位數水平，當中5至6家位於廣東道的店鋪銷售額更高居全球之冠。