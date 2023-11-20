港股半日升263點　中信表現冠藍籌　內地餐飲股強勢｜持續更新

【中午收市】港股一度重上50天線

恒指連跌兩日後，今早曾升320點，重上50天線。半日升263點或1.5%，報17,717。大市半日成交536億元。國指升107點或1.8%，報6,081。科指升2.1%，報4,065。

中信股份（0267）升5.5%，為半日表現最好藍籌。

當中有6隻藍籌下跌，舜宇（2382）跌1.5%，半日表現最差。

另外，內地餐飲股向好，九毛九（9922）升4.6%；海底撈（6862）升4.3%；呷哺呷哺（0520）升3.9%；蒙牛（2319）升3.7%。

【11:26】港股升逾300點

港股升逾300點，恒指升313點或1.8%，報17767點；國指升124點或2.08%，報6098點；科指升89點或2.24%，報4069點。大市成交額470億元。

中信﹙0267﹚升5.26%，報7.4元；另外，信義光能﹙0968﹚升3.81%、新奧能源升3.64%、百威亞太﹙1876﹚升3.28%。

科技股方面，騰訊﹙0700﹚升2.79%、阿里巴巴﹙9988﹚升0.88%，美團﹙3690﹚則跌0.74%。

【09:46】港股輕微高開

恒指暫升97點或0.56%，報17551點；國指升0.84%或50點，報6024點；科指漲0.7%或27點，報4008點。大市成交144億元。

中升﹙0881﹚漲3%，報19.84元，為表現最佳藍籌股。

科技股方面，京東﹙9618﹚升2.77%、阿里巴巴﹙9988﹚升2.13%、騰訊﹙0700﹚升0.31%。

【09:22】港股輕微高開

港股今日﹙20日﹚開市輕微高開，恒指開盤漲0.98%或171點，報17625點；國指升1.19%或71點，報6045點；科指漲1.26%或49點，報4030點。

上周急挫近一成的阿里巴巴﹙9988﹚高開2.11%，報74.8元。

上周五（17日）恒指公布季檢結果，染藍的理想汽車（2015）與藥明康德（2359）均走高。理想高開2.5%，報161元；藥明康德高開1.9%，報94.9元。