港股倒跌44點　18000點關前徘徊　小米跌近5%｜持續更新

【16:11】港股收市報17,733點，全日升轉跌，倒跌44點。至於恒生科技指數報4,037點，跌40點。最大升幅藍籌股為龍湖（0960），報13.64元，全日升4.76%；至於表現最差藍籌股為小米（1810），報15.38元，全日跌4.94%。

【16:05】港股U盤前跌53點，報17,724點。

【15:28】小米跌近5%

港股暫時僅蝕下輕微升幅9點，報17,787點。至於至於恒生科技指數報4,045點，跌32點或0.79%。

藍籌股方面，龍湖（0960）暫升5.37%，為升幅最強的藍籌股。領展（0823）及恒隆地產（0101）分別升2.96%及2.86%。

至於跌幅最大為小米（1810），暫時跌4.94%。

【14:39】恒指近200點升幅蒸發

港股升幅收窄，恒指報17,800點，僅升22點，升幅僅餘0.13%。至於恒生科技指數報4,060點，跌17點或0.42%。龍湖升幅亦收窄至4.91%。

【13:21】維他奶績後挫

港股午後開市，升約1%。恒指報17970點，升192點或1.08%；國指報6170點，升67點或1.11%；科指升46點或1.14%，報4124點。

龍湖升6.45%，續為最強勢藍籌股。

維他奶﹙0345﹚半年多賺14.7%，現挫0.43%至9.14元。

【12:14】恒指挑戰18000關

港股半日收市，未能站穩18000點關口。恒指升177點或1%，報17955點；國指升64點或1.06%，報6167點；科指升37點或0.92%。大市成交額587億元。

內房板塊領軍，龍湖、潤地、碧服分別升7.06%、4.84%及4.62%，為升幅首三甲藍籌。

另外，百度﹙9888﹚升4.21%、阿里巴巴升3.29%、京東升3.22%、美團升3.02%。不過，小米績後要跌，半日挫3.09%。

領展﹙0823﹚重上40元大關，升3.73%至40.25元。

【10:53】內房相關板塊大升

港股升幅收窄至不足200點。恒指現報17970，升192點或1.08%；國指現報6173點，升70點或1.15%；科指報4116點，升39點或0.96%。大市成交額484億。

內房相關板塊，龍湖升7.22%、潤地升5.34%、碧服﹙6098﹚升4.89%、中海外﹙0688﹚升4.65%、華潤萬生活升4%。

另外，科技股強勢，百度﹙9888﹚升3.73%、美團﹙3690﹚升3.11%、京東﹙9618﹚升2.85%、阿里﹙9988﹚升2.82%。

【09:50】港股收復18000點

港股收回18000點關。恒指升231點或1.3%，報18009點；國指升92點1.52%，報6195點；科指升82點或1.29%，報4130點。

龍湖﹙0960﹚飆8.2%，報14.1元，冠絕藍籌股。另外，華潤萬象生活﹙1209﹚升4.5%、碧桂園服務﹙0688﹚升3.8%、中海外﹙0688﹚升3.42%。

百度﹙9888﹚升4.68%、阿里巴巴﹙9988﹚升3.22%、美團﹙3690﹚升3.12%、京東﹙9618﹚升2.85%。

另外，融創(1918)一度抽升26.6%，高見2.95元，新造2.85元，最新仍急升22.3%，因集團稱各項重組條件已獲滿足，重組於昨日生效。

【09:23】港股高開154點

港股逼18000點大關。恒指高開154點或0.87%，報17923點；國指升64點或1.06%，報6167點；科指升59點或1.46%，報4137點。大市成交額25億元。

阿里巴巴﹙9988﹚高開2.08%，重上76元。