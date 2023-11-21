港股衝高18000點後回順　內房造好　龍湖飆逾7%｜持續更新

【10:53】內房相關板塊大升

港股升幅收窄至不足200點。恒指現報17970，升192點或1.08%；國指現報6173點，升70點或1.15%；科指報4116點，升39點或0.96%。大市成交額484億。

內房相關板塊，龍湖升7.22%、潤地升5.34%、碧服﹙6098﹚升4.89%、中海外﹙0688﹚升4.65%、華潤萬生活升4%。

另外，科技股強勢，百度﹙9888﹚升3.73%、美團﹙3690﹚升3.11%、京東﹙9618﹚升2.85%、阿里﹙9988﹚升2.82%。

【09:50】港股收復18000點

港股收回18000點關。恒指升231點或1.3%，報18009點；國指升92點1.52%，報6195點；科指升82點或1.29%，報4130點。

龍湖﹙0960﹚飆8.2%，報14.1元，冠絕藍籌股。另外，華潤萬象生活﹙1209﹚升4.5%、碧桂園服務﹙0688﹚升3.8%、中海外﹙0688﹚升3.42%。

百度﹙9888﹚升4.68%、阿里巴巴﹙9988﹚升3.22%、美團﹙3690﹚升3.12%、京東﹙9618﹚升2.85%。

另外，融創(1918)一度抽升26.6%，高見2.95元，新造2.85元，最新仍急升22.3%，因集團稱各項重組條件已獲滿足，重組於昨日生效。

【09:23】港股高開154點

港股逼18000點大關。恒指高開154點或0.87%，報17923點；國指升64點或1.06%，報6167點；科指升59點或1.46%，報4137點。大市成交額25億元。

阿里巴巴﹙9988﹚高開2.08%，重上76元。