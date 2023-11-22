恒指午後窄幅向上　百度績後升5%　遠東酒店急彈25%｜持續更新

美國聯儲局公布議息紀錄，放出局方在「謹慎推進進一步加息」方面團結一致的訊號，所有政策員都認為，將在一段期間內維持利率限制性。美滙指數最多跌0.25%至103.178。



【13：05】恒指跌13點

恒生指數午後升11點，中午報17745點。科指跌0.12%，報4042點。

百度 （9888） 績後升逾5%，快手 （1024） 升逾3%，小米 （1810） 續跌近3%。

另外，國美零售 （0493） 升近四成，報0.06元。遠東酒店（0037）升25%，報0.9元。

【12：00】恒指跌13點

恒生指數跌13點，中午報17720點，成交416億元。科指跌0.1%，報4032點。

百度 （9888） 績後升逾5%，快手 （1024） 升近3%，ATM升0.3%至1.4%，小米 （1810） 續跌近3%。

內房續上揚，融創 （1918） 、碧桂園 （2007） 升逾3%。

【09：54】恒指高開2點

恒指升45點，報17779點。科指升0.35%，報4051點。

百度 （9888）績後升逾5% ，快手（1024）升3%。

融創中國 （1918） 股價續造好，升近5%，報2.74元，該公司旗下上海合營項目，獲中國華融提供借款。

另外，國美零售 （0493） 升近14%，報0.049元。

【09：20】恒指高開2點

恒指高開2點，開報17736點，成交18.1億元。科指跌近0.1%，報4034點。

百度 （9888） 績後升2%，快手 （1024） 升0.4%，騰訊 （0700） 升近1%，阿里巴巴 （9988） 升0.7%，美團 （3690） 偏軟跌0.3%，