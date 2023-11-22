股神巴菲特｜再捐68億元巴郡股票　九旬在打「加時賽」是上蒼垂憐

股神巴菲特昨日（21日）披露，日前已向4間家族慈善信託捐贈了合計8.66億美元，折合約67.55億港元的旗下巴郡公司股票，並通過寫給股東的信件中表示儘管自己年已93歲仍感覺很好，但也充分意識到自己在打「加時賽」，稱「每多活一日，都是上蒼垂憐」。



辭世後99%以上財富將交慈善信託接管

披露文件中顯示，巴菲特向Susan Thompson Buffett Foundation捐贈了150萬股巴郡B類股票，該組織以他已故的第一任妻子的名字命名，業務範圍為生殖健康領域。同時，他還捐贈了90萬股B類股票，平均分配給三個子女經營的慈善機構。

去年此時同樣約感恩節前夕，巴菲特亦向上述慈善信託捐出約7.59億美元的巴郡股票，據遺囑要求，巴菲特過世後99%以上財富都將由相關慈善信託接管，其三個子女Howard、Susan及Peter將執行其遺囑，也會擔任慈善信託的受托人。

巴菲特力挺欽點的副董事長Greg Abel接棒首席執行官。（資料圖片）

再重申已欽點合適接班人

巴菲特給股東的信中同樣指出，巴郡非保險業務的副董事長Greg Abel已被任命爲接班人，擔任首席執行官，可隨時接任；其子Howard將擔任非執行董事長。早在兩年前，巴菲特就已欽點Greg Abel接班，此次再重申並強調接班人與自己投資哲學相似，正是「升級版」的自己。

據《福布斯》雜誌披露，巴菲特是世界第五大富豪，擁有1,205 億美元的財富，他自 1965 年以來一直經營巴郡，目前正逐漸捐出累積的幾乎所有財富。當下巴菲特持有巴郡15%的股權，總值約1,180億美元，折合約9204億港元。

巴郡去年一直是股票淨買家，今年卻連沽美股，發售日圓債。（資料圖片）

巴郡季內連沽美股 或對日本市場看高一線

近日根據美國證監會網站文件披露，巴郡第三季度沽出53億美元股票，買入額則僅17億美元，引發市場對美股憂慮。季度內，巴菲特不僅清倉了通用、寶潔等7家公司，還減持了雪佛龍、亞馬遜等股票，卻沒有加倉任一隻股票。截至第三季度末，據悉巴郡已累計沽出約236億美元股票，折合約1,841億港元。

但巴郡近來再行動，年內發售第2次由日圓計價的企業債券，價值1,220億日圓，合計約64億港元，或表態對日本市場看高一線。