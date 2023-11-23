恒指半日跌64點　內房造好、旭輝升55%　碧桂園彈近18%｜持續更新

【12:10】恒指半日跌64點

恒指半日跌64點，報17669點，成交409億元，科指跑贏升0.5%，報4050點。

內房股造好，旭輝 （0884） 升逾55%，遠洋 （3377）升近29%，碧桂園 （2007） 升近18%。

另外，百度 （9888） 續升近6%，報118.5元，成交9.8億。

【10:50】恒指輕微下挫

恒指報17700點，跌34點或0.19%；國指報6087點，升12點或0.21%：科指報4060點升30點或0.75%。大市成交額330億元。

創科實業﹙0669﹚挫3.87%、新世界挫3.8%，該股今日除淨。

內地傳出內房「白名單」，相關板塊造好，龍湖﹙0960﹚7.41%、碧服﹙6098﹚升4.69、中海外﹙0688﹚升1.6%。

另外，百度﹙9888﹚升6.32%，摩通上調目標價升210元，評級維持增持。

【09:50】港股跌幅擴大至近百點

港股跌幅擴大至近百點。恒指開報17636點，跌97點或0.55%；國指開報6063點，跌11點或0.19%；科指升15點或0.38%，報4045點。大市成交額151億元。

新世界﹙0017﹚挫4.6%，報13.28元。另外，創科﹙0669﹚挫2.76%，報79元。

重磅科技股方面，美團﹙3690﹚升0.18%、阿里巴巴﹙9988﹚升0.32%、騰訊﹙0700﹚升0.43%。

【09:28】港股低開54點

港股低開，恒指開報17680點，跌54點或0.31%；國指開報6075點，升不足1點或0.01%；科指升8點或0.21%，報4038點。大市成交額13億元。

百度﹙9888﹚高開4%。