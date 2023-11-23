周大福珠寶管理層現變動？　鄭志雯︰與鄭志恒同心「搞好生意」

周大福珠寶（1929）中期多賺36.4%至45.51億港元，中期息每股派25港仙。集團業績符合市場預期，但由於近日集團主席鄭家純（純官）提及家族分工和接班人的問題，業績會上除了業績解說外，管理層會否變動成為是次焦點。



集團董事總經理黃紹基表示，明年是龍年，通常是珠寶業旺市，雖然訪港旅客尚未完全恢復，遊客消費習慣亦有所改變，但集團及時調整產品，重視顧客體驗，尖沙咀門店生意已恢復七成。

他對下半年中港零售市道感樂觀 ，並指下財年全年會增設300至400間門店，選址主要在購物商場。

而派息方面，集團執行董事兼首席財務官鄭炳熙表示，派息水平向來「講到做到」，集團會保持審慎理財的做法，保持常規派息，至於能否派特別息要視乎業績表現。

黃紹基﹙左﹚表示，明年是龍年，通常是珠寶業旺市。﹙梁鶻威攝﹚

鄭志雯：冇負面消息

被問及集團管理層會否出現變動，集團副主席鄭志雯強調集團分工明確，目標均是提升品牌價值，回饋股東。她稱，會另一位副主席、純官侄兒鄭志恒同心協力「搞好成盤生意 」，形容「鄭志恒喺珠寶行業好資深，我要跟佢學嘢！」同時又笑指，純官對是次周大福珠寶業績感到滿意。

至於集團副主席鄭志恒亦表示，鄭志雯在酒店業的成績有目共睹，她對於重塑品牌有經驗，集團分工清晰，「大家想為公司做到最好，冇外界報導中（家族不和）嘅負面消息。」