國泰10月客量增3.2倍　 料下半年溢利超過上半年

國泰航空(0293)公布10月載客168.47萬人次，按年增加3.2倍；收入乘客千米數升2.26倍，乘客運載率增加11.1個百分點至84.7%。期內，運載12.45萬公噸貨物，按年增加13.7%；貨物收入噸千米數按年增加10.6%，運載率跌8.3個百分點至60.7%。

國泰航空及香港快運月內合共運作超過9000客運航段，是疫情後首次突破此里程碑。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰集團(包括國泰航空及香港快運)有望實現去年底所訂的2023年重建目標。集團預期於12月將運作疫情前70%的客運航班，覆蓋約80個航點。為滿足疫後的客運需求，公司首要任務是便利香港市民出遊及旅客訪港，預料這兩方面的乘客數量在今年年底將回復至疫情前95%。

在2024年，公司將會繼續致力全面重建航班。儘管全球航空業目前仍面對前線員工招聘、培訓，以及供應鏈等各方面的挑戰，公司將一如既往積極面對。國泰航空現正全力參與香港特區政府的航空業輸入勞工計劃，並針對上述問題採取不同的緩解措施。

劉凱詩又稱，國泰航空及集團旗下附屬公司的業務表現在下半年保持強勁。延遲三個月確認的聯屬公司業績，在2023年下半年預料有溢利，惟全年仍然將錄得虧損。就集團綜合業績而言，預計2023年下半年溢利將超越上半年水平，集團全年將實現綜合溢利，這將是公司自2019年以來的首次錄得全年溢利。