阿里雲成立公共雲業務事業部　規模優先　以擴大市佔率為目標

阿里雲宣布新的組織架構，首次成立專門的公共雲業務事業部，由劉偉光負責，向阿里雲首席執行官吳泳銘滙報。

公共雲業務事業部將以規模優先、擴大市場佔有率為目標。

同時，阿里雲成立基礎設施事業部，打造面向未來的軟硬一體底層基礎設施。基礎設施事業部由蔣江偉負責，向阿里雲CTO周靖人滙報。

阿里巴巴集團層面還成立了基礎設施委員會，由吳泳銘直接統籌負責，協調全集團底層技術基礎設施的規劃與建設，目標是提高運行效率和創造規模效應。

阿里雲同時成立混合雲業務事業部，以滿足一些特定行業因政策限制、短期無法使用公共雲的客戶需求。專有雲的研發和服務團隊將一併納入該事業部，提升專有雲的產品化、標準化能力。相對於公共雲業務事業部規模優先的目標，混合雲業務事業部將重點考核利潤，減少專案制的軟硬體訂單銷售，並鼓勵政企客戶優先使用公共雲。混合雲業務事業部由李津負責，向吳泳銘匯報。

海外業務事業部繼續由袁千負責，向CEO吳泳銘彙報。老臣子唐洪，擔任阿里雲首席架構師，全面負責產品管理、技術架構、穩定性、產品生態等工作，向周靖人匯報。

阿里合夥人鄭俊芳除了擔任阿裡雲智能集團首席財務官外，還將負責BI、戰略投資、銷管、價格管理等部門。另一名合夥人王磊，將負責供應鏈、官網、服務、CIO等部門。鄭俊芳和王磊均向吳泳銘匯報。