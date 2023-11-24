恒指半日跌247點　周大福績後插近一成　ATM普挫｜持續更新

美股周四感恩節假期休市，歐股靠穩。恒指夜期偏軟，跌57點，收報17858點。加密貨幣比特幣暫最多跌2.5%，至約3.7萬美元；最新轉升0.7%至約3.73萬美元。



【12：00】港股半日跌247點

恒生指數半日跌247點，報17663點，成交413億元。科指跌1.6%，報4050點。

ATM普跌，騰訊（0700）跌逾1%，阿里巴巴（9988）跌近1%，美團（3690）跌逾2%。

周大福 （1929） 績後挫近一成，比亞迪 （1211） 跌逾4%，電盈 （0008） 逆市升逾1%。

【10：04】港股跌259點

恒指跌259點，開報17651點。科指跌1.43%，報4058點。

電盈 （0008） 逆市升近2%，報4.01元，據報該公司擬以78億元出售光纖業務股權。

國美零售 （0493） 續升7%，根據聯交所資料顯示該公司主要股東黃光裕於上周五（17日）減持6.07億股，每股平均價0.0473元，持股量降至15.88%。

周大福 （1929） 績後跌近一成，報10.84元。

【09：20】港股低開139點

恒指低開139點，開報17771點，成交11.6億元。科指跌0.8%，報4085點。

ATM個別發展，騰訊 （0700） 靠穩升0.1%，美團 （3690） 跌1%，阿里巴巴 （9988） 跌0.2%，周大福 （1929） 績後跌近8%。