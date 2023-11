OpenAI內訌　將AI風險管理推向風口浪尖的鬧劇｜伽羅華

OpenAI董事會怒炒CEO的肥皂劇,情節反轉、反轉再反轉,戲劇性不讓台灣藍白破局的專美。公司CEO兼創始人的Sam Altman由被炒至回歸歷時一日多,而蘋果公司創始人喬布斯當年被炒魷,要待11年後才回巢救亡。世事變臉之快,反映世界已進入AI年代。

OpenAI事件以Sam強勢回歸暫時塵埃落定,但他與董事會就AI發展方向所出現分歧,以至AI衍生的安全隱患風險,卻是如今矽谷最具爭議性的課題。至於公司非常規的架構,只是進一步加劇董事會與營利部門之間的不信任,兩者目標原本就南轅北轍,難以調和,才會發生如此戲劇性的決裂。

OpenAI成立於2015年,由非營利組織管理,董事會的初心就是要讓AI在安全環境下造福人類,但發展AI要建立不同的語言大模型(LLMs),單是AI晶片的硬件投資便耗費不菲,數以億計的資金很快被淘空,公司前路處於十字路口,要吸引新資金便要創造盈利,證明本身的商業價值。

微軟:The Microsoft logo is seen at the Microsoft store in New York City, July 28, 2015。(Reuters)