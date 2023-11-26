OpenAI內訌　將AI風險管理推向風口浪尖的鬧劇｜伽羅華

OpenAI董事會怒炒CEO的肥皂劇，情節反轉、反轉再反轉，戲劇性不讓台灣藍白破局的專美。公司CEO兼創始人的Sam Altman由被炒至回歸歷時一日多，而蘋果公司創始人喬布斯當年被炒魷，要待11年後才回巢救亡。世事變臉之快，反映世界已進入AI年代。

OpenAI事件以Sam強勢回歸暫時塵埃落定，但他與董事會就AI發展方向所出現分歧，以至AI衍生的安全隱患風險，卻是如今矽谷最具爭議性的課題。至於公司非常規的架構，只是進一步加劇董事會與營利部門之間的不信任，兩者目標原本就南轅北轍，難以調和，才會發生如此戲劇性的決裂。

OpenAI成立於2015年，由非營利組織管理，董事會的初心就是要讓AI在安全環境下造福人類，但發展AI要建立不同的語言大模型（LLMs），單是AI晶片的硬件投資便耗費不菲，數以億計的資金很快被淘空，公司前路處於十字路口，要吸引新資金便要創造盈利，證明本身的商業價值。

微軟：The Microsoft logo is seen at the Microsoft store in New York City, July 28, 2015。（Reuters）

設營利部門 母公司僅持股2%

2019年公司成立營利性的附屬OpenAI LP，引入微軟巨頭，微軟將投入100億美元，換取OpenAI LP的49%股權，並與其建立獨家合作的夥伴關係，OpenAI母公司只持有這個附屬營利部門的2%股權，但董事會仍然牢牢控制附屬的營運，其餘49%股權由員工及其他投資者共同持有。

當OpenAI出台ChatGPT 5，微軟股價自然率先受惠，今年迄今已累升約58%，跑贏期內升幅52%的蘋果公司，但當Sam爆出被炒消息，微軟股價一夜跌2%，市值蒸發500億美以上。微軟與其他投資者以百億美元的商業利益，可以被持有2%股權的董事會所把持，他們自然如熱鍋上的螞蟻。

本質上，OpenAI鬧劇是董事會與營利部門之間分歧的延伸，一方是以董事會成員Ilya Sutskever為首的AI初創新勢力，他們表達了對AI安全的深切擔憂，特別是開發ChatGPT新版過程中，研究人員發現AI具有作弊傾向，恐怖之處在於它可能脫離人類控制，另一方是代表市場力量的科技巨擘，希望利潤最大化，雖然不代表他們輕視AI風險，但基於對AI認知的不同，並沒有將防範風險作為首要考慮。

4人董事會難敵市場力量

Sam能夠回巢改組董事會，市場力量是佔了絕對優勢。除了微軟與其他投資者給與大力支持外，超過九成的OpenAI僱員聯署支持亦是關鍵，他們為Sam站台背後有員工認股權的利益考慮，所以要讓OpenAI僅有4人的董事會來抗衡這股市場力量，無異於螳臂擋車。

OpenAI去年11月30日向外發布首個建基於LLMs的ChatGPT版本，至本周將滿一年，要感知它的到來對我們造成多大影響，只需看金融市場的變化便可。今年來標指升19%，AI概念股Nvidia、Symbotic AI、Meta及C3ai的股價分別爆升233%、327%、171%及161%，便可感受AI對現實世界翻天覆地的改變。

圖為OpenAI時任行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）2023年11月16日在美國三藩市出席亞太經合組織（APEC）行政總裁會議。（Reuters）

目前AI初創的新勢力如雨後春筍，有由OpenAI分拆出來、也是它最強的競爭對手Anthropic、DeepMind、Hugging Face、AI21 Labs、Runway、Cohere、Inflection、Databricks、Imbue及Adept，背後投資者離不開Nvidia、微軟、蘋果、Google、Amazon、Salesforce及Softbank等大伽，它們都是以小股東身份漁翁撒網式投資AI初創，所以初創勢力與科技巨擘股東再現OpenAI管理層的內訌不會令人意外，只是OpenAI員工今次站台的是市場力量，但對AI發展方向的爭議仍舊不會休止。

Nvidia以AI晶片利誘初創合作

環顧AI新創與科技巨頭的合作，關係如魚得水般融洽的可能要數Nvidia，Nvidia投放在科研的支出佔總營收的27%，僅次於Meta的30%，可以說是全盤押注整個AI軟硬件生態，上文提到的AI初創，除了Anthropic（股東有Google、Amazon等）、DeepMind（Google附屬）及OpenAI（與微軟建立獨家合作關係）外，Nvidia全部均有參投，它向這些初創注資，主要為它們提供最先進的AI晶片，在開發AI產品，技術支援較融資來得更重要，這令Nvidia在選擇投資對象具有其獨特優勢，而這些被投的初創也成為開發AI應用最佳的合作夥伴。

麻省理工學院教授、《Superminds》作者Thomas Malone評論事件時表示，OpenAI事件反映對AI安全的擔憂與市場力量的兩大流派之間的緊張關係，新創公司和大型科技公司都可以利用生成式人工智慧市場，但早期的過度自信從來都不是創新浪潮中的致勝策略。他說在科技發展歷史上，佔據主導地位的玩家很難保持主導地位。

以AI科技目前發展的飛快速度，不少產品已發展到我們「知其然，而不知其所以然」的地步，情況令人憂慮。這項監管重責理應由政府承擔，所以完善AI監管框架也是急不容緩的事。以往人類歷史曾經發展火藥、核應用、互聯網及治療病毒的生科技術，這些科技確實能造福人類，但要清楚相關科技一旦被濫用，其後患同樣無窮。目前AI科技發展正正面對同樣的困境，你想像一下，當大批具有人類一般智慧的AI機器人開始融入社會，我們需要怎樣一套規則來規管它們的行為呢？

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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