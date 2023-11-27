滬深股市低收　港股跌幅大為收窄　恒指重上17500點｜持續更新

美國股市於上周五（24日）只有半日市，其中道指升117點，反映科技股走勢的納指則跌15點。亞太區股市今日（27日）早段走勢個別，日股微跌而韓股略為上揚。商品市場方面，於亞洲交易時間油價及金價未見太大變動。



【15:08】

內地股市低收，上證收市報3031點，跌9點，深成指數收市報9785點，跌53點，滬深300指數收市報3511點，跌26點，創業板指數收市報1926點╴跌11點。

港股跌幅收窄，恒指最新報17540點，跌18點，國指跌10點，報6030點，科指轉升，報4041點，升16點。

【13:25】

港股跌幅在午後收窄，最新報17448點，跌111點，國指跌48點，報5992點，科指最新報4006點，跌17點。

新世界（0017）瀉7%，碧桂園服務（6098）挫6%，龍湖（0960）跌4.6%。

【12:13】

港股下滑，恒指半日跌174點，報17385點，國指跌75點，報5965點，科指跌37點，報3986點，成交額約為403億元。

物管股今日表現失色，碧桂園服務（6098）挫6.6%，華潤萬象（1209）跌3%，保利物業（6049）跌1.2%，恒大物業（6666）瀉11.1%。

內房股亦成為投資者沽貨對象，融創（1918）跌10.4%，碧桂園（2007）跌5.2%，雅居樂（3383）跌7.7%，恒大（3333）跌1.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌4.2%，理想汽車（2015）跌3.8%，蔚來（9866）跌2.3%，小鵬（9868）跌3.9%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.2%，港交所（0388）跌0.6%。

消費股方面，潤啤（0291）跌3.5%，安踏（2020）跌0.9%，海底撈（6862）跌1.6%。

地產股方面，新世界（0017）跌6.4%，長實（1113）跌1.1%，新地（0016）跌1.4%。

【11:04】

恒指最新報17393點，跌166點，國指最新報5967點，跌73點，科指跌40點，報3984點。

碧桂園服務（6098）跌5.9%，龍湖（0960）跌5.5%，新世界（0017）跌5.2%。

【10:13】

港股跌勢加劇，恒指最新報17389點，跌169點，國指最新報5957點，跌83點，科指最新報3973點，跌51點。

碧桂園服務（6098）跌5%，龍湖（0960）跌2.9%，新世界（0017）跌4.1%。

【09:51】

港股轉跌，恒指曾失守17500點，最新報17500點，跌59點，國指最新報5999點，跌42點，科指最新報4003點，跌21點。

比亞迪（1211）進行11月減價活動，跌3.8%。

物管股下跌，碧桂園服務（6098）跌2.8%，華潤萬象（1209）跌2.1%。

【09:25】

恒指最新報17677點，高開118點，國指最新報6089點，高開48點，科指最新報4063點，高開38點。

比亞迪（1211）最新報228.6元，高開不足0.1%，理想汽車（2015）最新報163.2元，高開1.3%，蔚來（9866）平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報75.95元，低開0.3%，騰訊（0700）高開1.2%，美團（3690）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）重上60元，高開0.9%，港交所（0388）高開0.2%。