碧桂園服務等3隻藍等跌幅逾半成　國指跌穿6000點｜持續更新

美國股市於上周五（24日）只有半日市，其中道指升117點，反映科技股走勢的納指則跌15點。亞太區股市今日（27日）早段走勢個別，日股微跌而韓股略為上揚。商品市場方面，於亞洲交易時間油價及金價未見太大變動。



【11:04】

恒指最新報17393點，跌166點，國指最新報5967點，跌73點，科指跌40點，報3984點。

碧桂園服務（6098）跌5.9%，龍湖（0960）跌5.5%，新世界（0017）跌5.2%。

【10:13】

港股跌勢加劇，恒指最新報17389點，跌169點，國指最新報5957點，跌83點，科指最新報3973點，跌51點。

碧桂園服務（6098）跌5%，龍湖（0960）跌2.9%，新世界（0017）跌4.1%。

【09:51】

港股轉跌，恒指曾失守17500點，最新報17500點，跌59點，國指最新報5999點，跌42點，科指最新報4003點，跌21點。

比亞迪（1211）進行11月減價活動，跌3.8%。

物管股下跌，碧桂園服務（6098）跌2.8%，華潤萬象（1209）跌2.1%。

【09:25】

恒指最新報17677點，高開118點，國指最新報6089點，高開48點，科指最新報4063點，高開38點。

比亞迪（1211）最新報228.6元，高開不足0.1%，理想汽車（2015）最新報163.2元，高開1.3%，蔚來（9866）平開。

科技股方面，阿里（9988）最新報75.95元，低開0.3%，騰訊（0700）高開1.2%，美團（3690）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）重上60元，高開0.9%，港交所（0388）高開0.2%。