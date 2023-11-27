國統局指10月規模以上工業企業　按年多賺2.7%

國家統計局公布數據顯示，今年首十個月，全國規模以上工業企業實現利潤總額6.12萬億元（人民幣‧下同），按年下降7.8%，跌幅比首九個月收窄1.2個百分點。



10月單月計，規模以上工業企業實現利潤按年增長2.7%，9月份增幅為11.9%。

今年首十個月，國有控股企業實現利潤總額2.03萬億元，按年下降9.9%；股份制企業實現利潤總額4.49萬億元，按年下降7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1.44萬億元，按年下降10.2%；私營企業實現利潤總額1.69萬億元，按年下降1.9%。

首十個月工業企業收入近108萬億元人民幣

期內，規模以上工業企業實現營業收入107.78萬億元，按年增長0.3%；發生營業成本91.63萬億元，增長0.6%；營業收入利潤率為5.67%，按年下降0.5個百分點。規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為85.02元，按年增加0.24元；每百元營業收入中的費用為8.33元，按年增加0.29元。

10月末，規模以上工業企業資產總計165.84萬億元，按年增長6.3%；負債合計95.52萬億元，增長6.6%。

規模以上工業企業應收賬款24.21萬億元，按年增長8.4%；產成品存貨6.21萬億元，增長2%。規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為80.2元，按年減少5.6元；人均營業收入為178.2萬元，按年增加6.1萬元；產成品存貨周轉天數為20天，按年增加1.1天。